नई पेंटिंग के बाद भी दीवारों पर क्यों लौट आईं दरारें? जानिए इसके पीछे की असली वजह

घर की दीवारों या छत पर नया पेंट कराने के बाद अगर कुछ समय में ही छोटी-बड़ी दरारें दिखने लगें, तो इसका कारण सिर्फ खराब पेंट नहीं होता। कई बार पेंट करने का तरीका, सतह की तैयारी, नमी और दीवार की स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। सही कारण समझकर ही इस समस्या को लंबे समय के लिए दूर किया जा सकता है।

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ज्यादा मोटी पेंट की परत बन सकती है वजह

पेंट को अगर जरूरत से ज्यादा मोटी परत में लगाया जाता है, तो ऊपर की सतह जल्दी सूख सकती है लेकिन अंदर की परत को सूखने में ज्यादा समय लगता है। बाद में अंदर की परत के सिकुड़ने से ऊपर वाले हिस्से पर दबाव बनता है और दरारें दिखाई देने लगती हैं।

इसलिए पेंट हमेशा कंपनी के बताए तरीके और सही मोटाई के अनुसार लगाना चाहिए।

पेंट से पहले सतह की तैयारी जरूरी

दीवार पर धूल, गंदगी या पुरानी खराब पेंट की परत मौजूद होने पर नई पेंटिंग की पकड़ कमजोर हो सकती है। अगर सतह को बिना साफ किए पेंट कर दिया जाए तो कुछ समय बाद क्रैक या पेंट उखड़ने की समस्या आ सकती है।

बेहतर परिणाम के लिए पुरानी खराब परत हटाना, सफाई करना, जरूरत के हिसाब से सैंडिंग और प्राइमर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है।

नमी और पानी का रिसाव भी बड़ा कारण

दीवार या छत में सीलन, पानी का रिसाव या ज्यादा नमी होने से पेंट की पकड़ कमजोर हो सकती है। ऐसे में पेंट में दरारों के साथ-साथ पीलिंग और परत उतरने जैसी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं।

अगर दीवार पर पानी के निशान या सीलन है, तो दोबारा पेंट कराने से पहले रिसाव की वजह को ठीक करना जरूरी है।

मौसम और दीवार की हलचल का असर

समय के साथ पेंट अपनी लचक खो सकता है। तापमान और नमी में बदलाव के कारण दीवार फैलती और सिकुड़ती है, जिसका असर पेंट की परत पर पड़ सकता है।

कई बार समस्या सिर्फ पेंट की नहीं होती। अगर प्लास्टर या दीवार में पहले से दरार या हलचल है, तो उसका असर ऊपर की पेंटिंग पर भी नजर आ सकता है।

पेंट को क्रैक होने से कैसे बचाएं?

पेंट में दरारों से बचने के लिए सबसे पहले दीवार की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। सतह को साफ करके सही प्राइमर लगाएं और पेंट की परत बहुत मोटी न रखें। हर कोट के बीच पर्याप्त समय देकर उसे सूखने दें।

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अगर पेंट पहले ही खराब हो चुका है, तो ढीली परत को हटाकर सतह की मरम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर दरार दीवार या प्लास्टर तक पहुंच गई है, तो पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है।

इसलिए नई पेंटिंग के बाद दरारें दिखें तो सिर्फ पेंट की क्वालिटी को दोष देने के बजाय सतह, नमी और लगाने के तरीके की भी जांच करनी चाहिए।

