Nvidia CEO के करीब रही ये चीनी महिला कौन? AI चिप्स की तस्करी और जासूसी के शक में अमेरिकी जांच

अमेरिका में एडवांस AI चिप्स की कथित तस्करी और चीन के लिए संवेदनशील कारोबारी जानकारी जुटाने के मामले की जांच चल रही है। इस जांच के केंद्र में चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग (Alice Huang) हैं, जिन्हें Huang Le के नाम से भी जाना जाता है। The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस के Nvidia CEO जेनसन हुआंग से करीबी संपर्क भी जांच एजेंसियों की नजर में आए हैं। हालांकि, एलिस पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

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कौन हैं एलिस हुआंग?

एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed में सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं। यह कंपनी Nvidia चिप्स वाले कंप्यूटिंग उपकरण खरीदती है और दूसरी कंपनियों को डेटा सेंटर की क्षमता किराये पर देती है।

अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि दक्षिण-पूर्व एशिया की कुछ कंपनियों के जरिए प्रतिबंधित AI चिप्स चीन पहुंचाए जा रहे थे।

कैसे शुरू हुई जांच?

The New York Times के मुताबिक, 2024 के आखिर में Megaspeed की गतिविधियों पर सवाल उठने लगे थे। मलेशिया स्थित एक डेटा सेंटर में Nvidia के उपकरण डिब्बों में पैक मिले थे।

रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच Megaspeed की मलेशियाई सहयोगी कंपनी ने कम से कम 4.8 अरब डॉलर के एडवांस AI उपकरण खरीदे थे।

अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी कि इनमें से कुछ चिप्स अवैध तरीके से चीन भेजे गए होंगे। सिंगापुर के अधिकारियों ने 2025 में एलिस से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

Nvidia CEO से कैसे जुड़े तार?

जून 2024 में ताइपे के एक बार में Nvidia के CEO जेनसन हुआंग, एलिस हुआंग के साथ व्हिस्की पीते हुए कैमरे में कैद हुए थे। (फोटो: @ne

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान एलिस और Nvidia CEO जेनसन हुआंग के संपर्कों की जानकारी मिली।

दोनों जून 2024 में ताइपे के एक बार में अन्य अधिकारियों के साथ देखे गए थे। मई 2025 में भी एक कारोबारी डिनर के बाद दोनों की मौजूदगी दर्ज की गई।

जांच एजेंसियों को आशंका थी कि इन संपर्कों के जरिए Nvidia की कारोबारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल की गई हो सकती है। हालांकि, ऐसी जानकारी साझा होने की पुष्टि नहीं हुई है।

Nvidia ने आरोपों पर क्या कहा?

Nvidia ने कहा कि जेनसन हुआंग का ग्राहकों और उनके अधिकारियों से मिलना सामान्य कारोबारी गतिविधि है। कंपनी के मुताबिक, Megaspeed जैसे ग्राहकों को सामान्य कारोबारी जानकारी दी गई थी, न कि संवेदनशील व्यापारिक रहस्य।

वहीं, Megaspeed ने आरोपों की आंतरिक जांच के लिए बाहरी कानूनी सलाहकार नियुक्त किए हैं और अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात कही है।

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फिलहाल जांच जारी है। अमेरिकी अधिकारियों ने जेनसन हुआंग पर किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया है।