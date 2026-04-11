scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगअक्षय तृतीया पर सोने के अलावा और क्या-क्या खरीद सकते हैं - चेक करें ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा और क्या-क्या खरीद सकते हैं - चेक करें ये 5 बेहतरीन ऑप्शन

अक्षय तृतीया अब सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं रही। लोग चांदी, प्रॉपर्टी, वाहन और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिन नई शुरुआत और लंबे समय के निवेश के लिए शुभ माना जाता है, जहां पारंपरिक सोच के साथ स्मार्ट निवेश की सोच भी जुड़ रही है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 11, 2026 10:00 IST
AI Generated Image (ChatGPT)

Akshaya Tritiya 2026: हर साल अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी शॉप्स में भीड़ और सोने की खरीद चर्चा में रहती है। इस बार यह त्योहार 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। हालांकि अब इस त्योहार का अर्थ धीरे-धीरे बदल रहा है। 'अक्षय' यानी कभी न खत्म होने वाली समृद्धि- यह सोच अब लोगों को ऐसे विकल्पों की ओर ले जा रही है जो सिर्फ चमक-दमक तक सीमित नहीं हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों खास है यह दिन?

वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व बिना किसी विशेष मुहूर्त के शुभ माना जाता है। इस दिन शुरू किया गया काम लंबे समय तक फल देता है। यही वजह है कि लोग इसे निवेश और नई शुरुआत के लिए आदर्श मानते हैं।

इस दिन सोने के अलावा और क्या-क्या खरीद सकते हैं?

आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप किसी भी कारण से सोना नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं जैसे: 

1. चांदी- सोने के मुकाबले चांदी एक सस्ता और सुलभ विकल्प है। चांदी के सिक्के, बर्तन या आभूषण खरीदना आज भी शुभ माना जाता है। कई परिवार इसे परंपरा और बजट के संतुलन के रूप में चुनते हैं।

2. प्रॉपर्टी- जमीन, घर या कमर्शियल स्पेस में निवेश को स्थिरता और पीढ़ीगत संपत्ति से जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया पर प्रॉपर्टी खरीदना कई लोगों के लिए बड़ा लेकिन सोच-समझकर लिया गया फैसला होता है।

3. वाहन- कार या टू-व्हीलर खरीदना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है। इस दिन वाहन खरीदना कई परिवारों के लिए एक उपलब्धि जैसा होता है।

4. फाइनेंशियल निवेश- अब निवेश का फोकस म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और SIP जैसे विकल्पों की ओर भी बढ़ रहा है। ये साधन लंबे समय में संपत्ति बनाने की सोच से मेल खाते हैं और खासकर युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं।

5. किताबें- किताबें, कोर्स या एजुकेशनल सामग्री खरीदना भी इस दिन का एक अर्थपूर्ण तरीका बनता जा रहा है। परंपराओं में ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है, जो “अक्षय” यानी लगातार बढ़ने वाली होती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 11, 2026