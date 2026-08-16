वाराणसी एयरपोर्ट पर हथियार जांच के दौरान चली गोली, दो कर्मचारी घायल

वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हथियार की जांच के दौरान एक पिस्तौल से गोली चल गई। इस घटना में एयरपोर्ट के दो कर्मचारी घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

यह घटना उस समय हुई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री के हथियार और उससे जुड़े कागजों की जांच की जा रही थी।

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मुंबई जा रहा था यात्री

यात्री आजमगढ़ का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ मुंबई जा रहा था। दोनों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1810 से यात्रा करनी थी। यात्री के पास एक पिस्तौल और एक मैगजीन थी। उसने विमान में चढ़ने से पहले हथियार की जानकारी एयरपोर्ट अधिकारियों को दे दी थी।

सुबह करीब 9:30 बजे हुई घटना

वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के अनुसार, घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई। उस समय एयरपोर्ट कर्मचारी यात्री के हथियार और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे थे।

जांच के दौरान यात्री और एयरपोर्ट कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान पिस्तौल से गोली चल गई।

पहले जमीन पर लगी गोली

अधिकारियों के मुताबिक, गोली पहले जमीन पर लगी और इसके बाद पास खड़े दो AAICLAS स्क्रीनर्स को जा लगी। इसमें एक महिला कर्मचारी की जांघ में गोली लगी, जबकि एक पुरुष कर्मचारी के हाथ में चोट आई।

दोनों कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया

घटना के बाद दोनों घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि दोनों कर्मचारियों की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस को दी गई जानकारी

घटना के बाद स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुनीत गुप्ता ने बताया कि मुंबई जाने वाली फ्लाइट IX-1810 से यात्रा कर रहे यात्री ने विमान में हथियार ले जाने की जानकारी पहले ही दे दी थी। हथियार की जांच के दौरान एक गोली चली, जिससे दो AAICLAS स्क्रीनर्स घायल हो गए।

मामले की जांच जारी

एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, घटना के बाद सभी जरूरी जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साझा कर दी गई है। फिलहाल यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि हथियार की जांच के दौरान गोली कैसे चली।



