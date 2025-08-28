Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने का इंतजार अब यात्रियों के लिए और लंबा हो गया है। बेंगलुरु की कंपनी BEML द्वारा बनाई गई पहली प्रोटोटाइप स्लीपर ट्रेन अब तक क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई है। इसी वजह से इसका कमर्शियल लॉन्च टल गया है। दूसरी दो कंपनियां भी अपनी ट्रेन के प्रोटोटाइप अगले साल तक पेश करेंगी।

advertisement

सितंबर 2024 में BEML ने अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पेश किया था और योजना थी कि इसका कमर्शियल रोलआउट साल के अंत तक शुरू हो जाएगा लेकिन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने ट्रेन की क्वालिटी को लेकर कुछ मुद्दे उठाए और BEML को दोबारा काम करने को कहा।

अधिकारियों के मुताबिक, BEML अब तक 16 कोच वाली ट्रेन का अपडेटेड वर्जन ICF को नहीं सौंप पाई है। जब तक यह प्रोटोटाइप टेस्ट पास नहीं करता, तब तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता। यानी अब ट्रेन का रोलआउट कुछ हफ्तों के लिए और टल सकता है।

RVNL और अन्य कंपनियों की योजना

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) की अगुआई वाली Kinet Railway Solutions ने बताया है कि उनकी ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप अब जून 2026 में आएगा, जबकि पहले इसे सितंबर 2025 में लाने की योजना थी। ये कंपनी 2032 तक 120 ट्रेन सेट्स तैयार करेगी और उम्मीद है कि पहला कमर्शियल रोलआउट 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगा।

RVNL के डायरेक्टर एम.पी. सिंह ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जून 2026 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। अगर सभी ट्रायल सफल रहते हैं और ट्रेन सभी टेस्ट पास कर लेती है, तो वित्त वर्ष 2026-27 में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा।

ICF और अन्य कंपनियों की तैयारी

ICF (चेन्नई) ने भी 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण शुरू कर दिया है, जो अगले साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है। वहीं, Titagarh-BHEL कंसोर्टियम ने भी घोषणा की है कि वे भी 2026 में अपना प्रोटोटाइप लॉन्च करेंगे।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या होगा खास?

BEML की 16-कोच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एक 1st AC कोच, चार 2 AC कोच और ग्यारह 3rd AC कोच होंगे। इन ट्रेनों को नई तकनीक और बेहतर आरामदायक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है।

इन ट्रेन में यात्रियों को ऑटोमैटिक दरवाजे, आरामदायक बर्थ, वाय-फाय, एयरक्राफ्ट जैसे इंटीरियर डिजाइन, कम आवाज और स्मूद सफर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसी सुविधा मिलेगी।