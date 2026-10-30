उत्तराखंड में 6 लोगों को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर लापता! जोशीमठ के पास क्रैश होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी

उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच एक हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर सामने आई है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत छह लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से फाटा की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसका पता नहीं चल सका। इलाके में लगातार बारिश और घने बादलों की वजह से तलाश में मुश्किलें आ रही हैं। अब हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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जोशीमठ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने की आशंका

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ट्रांस भारत एविएशन (Trans Bharat Aviation) का हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के चमोली जिले में लापता हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश हो गया है।

बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जोशीमठ इलाके में हाथी पहाड़ के पीछे स्थित चायी गांव के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो सकता है। हालांकि, अभी तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विमान का मलबा भी नहीं मिला है।

हेलीकॉप्टर में सवार छह लोगों का पता नहीं

लापता हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल छह लोग सवार थे। फिलहाल इन सभी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हेलीकॉप्टर कहां और किस स्थिति में है, इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है।

हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की तलाश के लिए दो अन्य हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इनकी मदद से लापता विमान की लोकेशन और संभावित मलबे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Image Credit: ITG

भारी बारिश और घने बादलों से बढ़ी मुश्किल

चमोली और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही घने बादल छाए हुए हैं, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है।

खराब मौसम के कारण सर्च टीमों को हेलीकॉप्टर की सही लोकेशन पता करने में परेशानी हो रही है। फिलहाल तलाश जारी है और घटना से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

अक्टूबर में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग

उत्तराखंड में अक्टूबर के दौरान चारधाम यात्रा से जुड़े हेलीकॉप्टरों की दो इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

पहली घटना रुद्रप्रयाग में हुई थी, जहां खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। वहीं, दूसरी घटना टिहरी में हुई, जहां तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा था।

अब चमोली में हेलीकॉप्टर के लापता होने की इस घटना ने पहाड़ी इलाकों में हवाई सफर की चुनौतियों को फिर सामने ला दिया है। खासकर भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के दौरान इन इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ाना मुश्किल हो जाता है।