उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 6 की मौत, बदरीनाथ से फाटा जा रहा था हेलिकॉप्टर

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हेलिकॉप्टर हादसा हुआ है। बदरीनाथ धाम से उड़ान भरने वाला एक हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश हो गया। हादसा हाथी पहाड़ के पीछे चायी गांव के इलाके में हुआ। चमोली पुलिस ने पुष्टि की है कि हेलिकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलें आ रही हैं। आइए जानते हैं कि हादसा कैसे हुआ और इसके बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए।

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उड़ान भरने के बाद अचानक टूटा संपर्क

उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) के मुताबिक, ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलिकॉप्टर VT-HCX बदरीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए रवाना हुआ था। हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे उड़ान भरी थी। जोशीमठ घाटी के ऊपर पहुंचने के बाद अचानक उसका संपर्क टूट गया। ट्रैकिंग सिस्टम पर भी हेलिकॉप्टर की लोकेशन दिखनी बंद हो गई। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया।

हेलिकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत

चमोली पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में पायलट समेत सभी छह लोगों की मौत हो गई है। UCADA की ओर से जारी पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार, हेलिकॉप्टर में पायलट कैप्टन हिमांशु के अलावा पांच यात्री सवार थे। यात्रियों के नाम प्रताप, अरुण, शंकर गौड़ा, सुधीर के और एचएस नटराज बताए गए हैं। हादसे के बाद ट्रांस भारत एविएशन के पूरे हेलिकॉप्टर बेड़े को एहतियात के तौर पर ग्राउंड कर दिया गया है।

खराब मौसम से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी

हादसे वाले इलाके में लगातार बारिश और घने बादलों के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। इससे रेस्क्यू टीमों को हेलिकॉप्टर का मलबा तलाशने में परेशानी हो रही है। सर्च ऑपरेशन में दो अन्य हेलिकॉप्टर भी लगाए गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना, एसडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अभियान में जुटी हैं। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे।

चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026

मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के पास हेलिकॉप्टर क्रैश होने की सूचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने शुरुआती जानकारी मिलने पर गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यात्रियों के सुरक्षित होने की कामना भी की थी।

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अक्टूबर में पहले भी हुई थीं दो इमरजेंसी लैंडिंग

अक्टूबर महीने में चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टरों की दो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थीं। इनमें रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के कारण एक हेलिकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। वहीं, दूसरी घटना टिहरी में हुई थी, जहां तकनीकी खराबी के चलते हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी।