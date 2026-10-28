Iran War Cost: ईरान से जंग में अमेरिका के खर्च ने उड़ाए होश! 25% बढ़कर 47.1 अरब डॉलर पहुंचा बिल, आगे और बढ़ेगा बोझ?

ईरान के साथ जारी जंग अमेरिका के लिए लगातार महंगी होती जा रही है। लड़ाई लंबी खिंचने से अमेरिकी सेना पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। हथियारों के इस्तेमाल से लेकर सैन्य ऑपरेशन और तबाह हुए उपकरणों तक, हर मोर्चे पर भारी रकम खर्च हो रही है। इस बीच अमेरिका में चुनाव भी नजदीक हैं, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस जंग में अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है और आगे अमेरिका को कितना बड़ा बिल चुकाना पड़ सकता है।

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ईरान युद्ध पर अब तक 47.1 अरब डॉलर खर्च

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ताजा अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर के मध्य तक ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिका कम से कम 47.1 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। यह जुलाई में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बताए 37.5 अरब डॉलर के अनुमान से 25% से ज्यादा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सांसदों को दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद की भरपाई के लिए 29 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत है।

इसके अलावा युद्ध में नष्ट हुए विमानों, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों के लिए 6.1 अरब डॉलर का अनुमान है। वहीं, उड़ान संचालन, साइबर सपोर्ट और सैनिकों की मदद जैसे अतिरिक्त खर्चों पर 11.9 अरब डॉलर लगाए गए हैं।

हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ

अमेरिकी कांग्रेस के बजट ऑफिस ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि युद्ध जारी रहने पर हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं।

इसकी एक बड़ी वजह ईरानी हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइलों की भरपाई है। खास बात यह है कि 47.1 अरब डॉलर के अनुमान में मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की लागत शामिल नहीं है।

ट्रंप के फैसले से कैसे बढ़ा तनाव?

डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई थी।

अप्रैल में सीजफायर के बाद ईरान ने भूमिगत भंडारण ठिकानों को दोबारा खोला और अपनी कुछ मिसाइल, ड्रोन और सुरक्षा व्यवस्थाएं बहाल कीं।

इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाई। उन्होंने मध्यावधि चुनाव के बाद दोबारा सैन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, पेंटागन नए आदेश मिलने पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है।

चुनाव से पहले बढ़ीं ट्रंप की मुश्किलें

करीब नौवें महीने में पहुंच चुके युद्ध का असर अमेरिका की राजनीति पर भी दिख रहा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से रिपब्लिकन उम्मीदवारों और ट्रंप की लोकप्रियता पर दबाव पड़ा है।

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3 नवंबर के चुनाव तय करेंगे कि अगले दो साल कांग्रेस पर किसका नियंत्रण रहेगा। फिलहाल दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है।

इस बीच पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल ने हथियारों के रणनीतिक भंडार में कमी की चेतावनी दी है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि सेना के पास हथियारों की कमी नहीं है।

वहीं, युद्ध से जुड़े अतिरिक्त सैन्य खर्च के लिए कई अरब डॉलर की फंडिंग का प्रस्ताव अभी कांग्रेस में लंबित है।