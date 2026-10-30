अमेरिका में खत्म हो जाएगा लोकतंत्र? एलन मस्क की चेतावनी, ट्रंप की घटती लोकप्रियता के बीच क्यों बढ़ी चिंता?

अमेरिका में चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटती लोकप्रियता और डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहे समर्थन के बीच अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने बड़ी चेतावनी दी है। मस्क का कहना है कि आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। उन्होंने 2028 के चुनाव को लेकर ऐसी आशंका जताई है, जिससे लोकतंत्र पर नई बहस शुरू हो गई है। आखिर मस्क ने ऐसा क्या कहा, उन्हें किन बदलावों का डर है और चुनावी सर्वे क्या संकेत दे रहे हैं?

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2028 में डेमोक्रेट्स जीते तो क्या होगा?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अगर 2028 में डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के साथ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी बहुमत हासिल कर लेती है, तो यह अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। मस्क ने इसे अमेरिका के लिए 'गेम ओवर' बताया। उनका दावा है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका हमेशा के लिए एक ही पार्टी के नियंत्रण वाला देश बन सकता है और लोकतंत्र का असली मतलब खत्म हो सकता है। हालांकि, यह मस्क की राजनीतिक आशंका है, कोई तय नतीजा नहीं। मस्क इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।

एलन मस्क को किन 3 बदलावों का डर?

मस्क ने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद डेमोक्रेट्स तीन बड़े कदम उठा सकते हैं। पहला, वॉशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको को राज्य का दर्जा देकर सीनेट में अपनी स्थिति मजबूत करना। दूसरा, इमिग्रेशन नियमों में बदलाव करके सीमाएं खोलना और अमेरिका में बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे लोगों को वैध दर्जा देना। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर अपना बहुमत बनाना। मस्क के मुताबिक,

My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will: 1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate. 2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement a permanent majority. 3. Increase the size of the Supreme Court to gain an immediate majority. This would result in America becoming a permanent one-party state and the end of democracy in any meaningful sense of the word. All that is needed to ensure this doesn’t happen is 51 Republican senators in 2029. That is why you should vote for Republican senators this election. Other reasons are irrelevant compared to this one. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

इन कदमों से डेमोक्रेटिक पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रह सकती है। उन्होंने लोगों से कम से कम 51 रिपब्लिकन सीनेटर चुनने की अपील की है।

ट्रंप की लोकप्रियता कितनी घटी?

मस्क की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब 3 नवंबर को अमेरिका में मिडटर्म चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार दबाव में है। रॉयटर्स/इप्सोस और एबीसी न्यूज/वॉशिंगटन पोस्ट जैसे सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग करीब 32% से 33% बताई गई है। वहीं, मैरिस्ट पोल में संभावित वोटर्स के बीच यह आंकड़ा करीब 40% है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के चुनाव से जुड़े राष्ट्रीय सर्वे में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन्स पर 8 से 11 प्रतिशत अंकों की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है।

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3 नवंबर के चुनाव पर क्यों टिकी नजर?

अमेरिका में बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और आर्थिक चिंताओं के कारण रिपब्लिकन पार्टी के सामने अपनी संसदीय बहुमत वाली स्थिति बचाने की चुनौती है। डेमोक्रेट्स को मिल रही बढ़त ने मुकाबले को और अहम बना दिया है। इसी बीच मस्क जैसे बड़े समर्थक रिपब्लिकन वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 नवंबर के चुनाव में जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है और इसका ट्रंप प्रशासन की आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।