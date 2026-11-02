चुनाव से पहले ट्रंप की चेतावनी! डेमोक्रेट्स जीते तो हर बिल पर लगेगा वीटो, क्या ठप होगा कामकाज?

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। इस चुनाव से तय होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सरकार चलाना कितना आसान या मुश्किल होगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला तेज हो गया है। चुनाव से पहले ट्रंप के एक बयान ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। आइए समझते हैं कि ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है, कांग्रेस में बहुमत बदलने से क्या असर होगा और दोनों पार्टियां किस रणनीति पर काम कर रही हैं।

advertisement

डेमोक्रेट्स जीते तो हर बिल पर वीटो लगाएंगे ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी कांग्रेस में बहुमत हासिल करती है, तो वह विपक्ष के बिल रोकने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे।

हाल में दिए गए ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ऐसी स्थिति में वह 'मिस्टर वीटो' की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स बिल भेजेंगे और वह उन्हें वीटो कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक, उनकी मंजूरी के बिना विपक्ष के प्रस्तावित कानून बेकार हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह डेमोक्रेट्स को अपनी नीतियां खराब नहीं करने देंगे।

कांग्रेस में बहुमत बदला तो क्या होगा?

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है। डेमोक्रेट्स इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।अगर डेमोक्रेट्स हाउस में बहुमत हासिल करते हैं, तो उन्हें फेडरल बजट, नए कानूनों और सरकार की निगरानी से जुड़े मामलों में ज्यादा ताकत मिलेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं, सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने से ट्रंप के लिए बड़े सरकारी पदों और जजों की नियुक्तियां कराना मुश्किल हो सकता है। इसका असर उनके बाकी कार्यकाल पर पड़ सकता है।

क्या दोनों पार्टियों के बीच समझौता होगा?

ट्रंप ने यह भी माना कि अगर कांग्रेस में राजनीतिक गतिरोध पैदा होता है, तो आखिरकार दोनों पार्टियों को बातचीत करनी पड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि एक-दो महीने तक लगातार बिल वीटो होने के बाद डेमोक्रेट्स समझौते के लिए सामने आ सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक, पहले भी ऐसे हालात में दोनों पार्टियों को मिलकर रास्ता निकालना पड़ा है।

चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने झोंकी ताकत

चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अहम राज्यों और चुनावी क्षेत्रों में प्रचार तेज कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की आर्थिक और रेगुलेटरी नीतियों को बचाने के नाम पर वोट मांग रही है।

दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स सरकारी कामकाज की सख्त निगरानी, अहम सोशल प्रोग्राम की सुरक्षा और राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण का वादा कर रहे हैं।

महंगाई और घरों की कीमतें बनीं बड़ी चुनौती

हालिया ओपिनियन पोल के मुताबिक, अमेरिकी वोटर्स महंगाई, बढ़ते खर्च और घरों की कीमतों को लेकर परेशान हैं। विदेश नीति से जुड़े मुद्दे भी चुनाव में अहम हैं।

advertisement

मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन मुद्दों ने डेमोक्रेट्स के चुनाव प्रचार को मजबूती दी है।

वहीं, ट्रंप ने रिपब्लिकन समर्थकों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना बहुमत बचाने में कामयाब होगी।