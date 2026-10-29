US Fed का बड़ा फैसला! ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 2027 से बदल जाएगा मीटिंग का सिस्टम, AI निवेश पर भी असर

अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था, महंगाई, रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश को लेकर भी कई अहम बातें सामने आई हैं। फेड ने आने वाले वर्षों में अपनी मीटिंग के सिस्टम में बदलाव की योजना भी बताई है। आइए जानते हैं कि फेड ने क्या फैसले लिए हैं और इनके पीछे क्या वजह है।

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ब्याज दरें 3.75% से 4% पर बरकरार

28 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.75% से 4.00% के बीच बनाए रखने का फैसला किया। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) में इस फैसले के पक्ष में 10 और विरोध में 2 वोट पड़े। अगले हफ्ते होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों से पहले बैंक ने ब्याज दरें नहीं बदलने का फैसला किया। फेड अब महंगाई के नए आंकड़ों का इंतजार करेगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत

फेड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान बेहतर किया है। बैंक के मुताबिक, अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही की GDP रिपोर्ट में निवेश और लोगों के खर्च में मजबूती दिखेगी। साथ ही पहली छमाही के मुकाबले ग्रोथ तेज रहने की संभावना है।

बिना नौकरियां घटाए महंगाई कम करने का लक्ष्य

केविन वॉर्श ने कहा कि महंगाई को 2% तक लाना उनका लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए आर्थिक ग्रोथ रोकना या लोगों की नौकरियां खत्म करना जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से अर्थव्यवस्था बिना ज्यादा महंगाई बढ़ाए तेजी से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं है।

ऊंची ब्याज दरों का AI निवेश पर असर

वॉर्श के मुताबिक, ऊंची ब्याज दरों से कर्ज लेना महंगा हुआ है। इसका असर कंपनियों के निवेश और शेयर बाजार पर भी पड़ा है। खासकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में होने वाला निवेश प्रभावित हुआ है। निवेशक अब ज्यादा सोच-समझकर पैसा लगा रहे हैं। कुछ एसेट्स में क्रेडिट स्प्रेड बढ़े हैं, जबकि कुछ में फाइनेंशियल कंडीशन सख्त हुई हैं।

आगे बढ़ सकती हैं ब्याज दरें

फेड ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई भी जा सकती हैं। कुछ अधिकारियों को चिंता है कि AI में भारी निवेश और लोगों के मजबूत खर्च से महंगाई बढ़ सकती है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने CNBC से कहा कि प्रशासन को वॉर्श पर भरोसा है कि वे महंगाई और आर्थिक ग्रोथ के बीच सही संतुलन बनाएंगे।

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2027 से बदल जाएगा फेड की मीटिंग का सिस्टम

फेड ने अपनी मीटिंग के सिस्टम में बदलाव की योजना बनाई है। 2027 में कुल 8 FOMC मीटिंग होंगी, लेकिन एक मीटिंग सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की रणनीति पर केंद्रित होगी। वहीं 2028 में दो मीटिंग रणनीति पर चर्चा के लिए रखी जाएंगी। इस तरह 2028 में ब्याज दरें तय करने पर केंद्रित सिर्फ 6 मीटिंग होंगी।