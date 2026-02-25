'मैंने नहीं रोका होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते...' , भारत-पाक संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा
अपने भाषण में ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने रोक लगाई जिससे करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान बच गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने वाले अपने दावे को एक बार फिर दोहराया है। अपने भाषण में ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने रोक लगाई जिससे करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान बच गई।
युद्ध रोकने का किया दावा
ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि अगर ट्रंप ने भारत को नहीं रोका होता तो ऑपरेशन सिंदूर के चलते 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं, ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को रुकवाकर ट्रंप ने एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने से दुनिया को बचा लिया।
8 से ज्यादा युद्ध रोके
अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में कई देशों में चल रहे युद्धों में हस्तक्षेप करके उन्हें रोका है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान के अलावा करीब 7 अन्य युद्ध रोकने का दावा किया। इनमें इजरायल-हमास, मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया और कोसोवो, रवांडा और कांगो, आर्मेनिया और अज़रबैजान, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध शामिल है।
भारत की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान और भारत के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष को लेकर भारत ने ट्रंप के इस दावे को पहले भी कई बार खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ किया था कि ट्रंप का इस ऑपरेशन को रोकने में कोई हाथ नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि वह उस वक्त यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर में ट्रंप का कोई हाथ नहीं है।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ट्रंप या किसी अन्य तीसरे देश के हस्तक्षेप की बात को खारिज कर चुके हैं। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और इस ऑपरेशन को रोकने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ सीजफायर का ऐलान किया।