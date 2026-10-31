Top 5 Stories: दिल्ली में 1 नवंबर से गाड़ियों की एंट्री पर रोक, मौसम का अलर्ट, नई Innova के फीचर्स और Nvidia से जुड़ी जांच समेत पढ़ें पांच बड़ी खबरें

1. Delhi Pollution: 1 नवंबर से दिल्ली में क्या-क्या बदलेगा? गाड़ियों की एंट्री पर रोक, कंस्ट्रक्शन बंद और WFH का आदेश

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर से कई नए नियम लागू होने वाले हैं। इनका असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। गाड़ियों की एंट्री, कंस्ट्रक्शन, पार्किंग और ऑफिस की टाइमिंग को लेकर क्या बदलाव होंगे? जानिए किन लोगों पर पाबंदी लगेगी और किसे छूट मिलेगी।

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2. Weather Alert: अर्नब का असर अभी खत्म नहीं, अब बंगाल की खाड़ी में नई हलचल! इन राज्यों में बारिश की संभावना

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। चक्रवात अर्नब के कमजोर पड़ने के बावजूद मध्य भारत में उसका असर बना हुआ है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। जानिए IMD ने किन इलाकों में बारिश के संकेत दिए हैं और अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं।

3. Nokia का नया Flip Phone करेगा कमाल! बुजुर्गों के लिए खास फीचर्स, दूर बैठे परिवार वाले भी कर सकेंगे कंट्रोल

Nokia ने बुजुर्गों और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक खास फ्लिप फोन पेश किया है। इसमें ऐसा फीचर मिलता है, जिससे परिवार के सदस्य दूर बैठे भी फोन की कई सेटिंग बदल सकते हैं। इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए अलग बटन भी दिया गया है। जानिए Nokia 2360 Flip के फीचर्स और यह कैसे काम करता है।

4. नई Toyota Innova Hycross में क्या होगा खास? इंडोनेशिया में दिखे कई नए फीचर्स, भारत में लॉन्च से पहले जानें क्या बदलेगा

Toyota Innova Hycross के फेसलिफ्ट मॉडल का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए नई जानकारी सामने आई है। कंपनी ने इंडोनेशिया में Kijang Innova Zenix को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। इसमें बड़ी डिजिटल स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और डैशकैम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जानिए भारत में 26 नवंबर को संभावित लॉन्च से पहले नई इनोवा में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

5. Nvidia CEO के करीब रही ये चीनी महिला कौन? AI चिप्स की तस्करी और जासूसी के शक में अमेरिकी जांच

अमेरिका में AI चिप्स की कथित तस्करी की जांच के बीच चीनी कारोबारी महिला Alice Huang का नाम चर्चा में है। जांच एजेंसियों को उनके Nvidia CEO Jensen Huang से संपर्कों और चीन के लिए कारोबारी जानकारी जुटाने की आशंका है। आखिर कौन हैं Alice Huang, Megaspeed से उनका क्या संबंध है और Nvidia ने इन आरोपों पर क्या जवाब दिया है?