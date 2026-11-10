Top 5 Stories: दिल्ली में PM2.5 पहुंचा 3,744, यमुना में क्रूज की शुरुआत, Nvidia CEO पर संकट समेत 5 बड़ी खबरें

टॉप 5 खबरों में जानिए दिवाली की रात दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर सामने आया है। मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 तक पहुंच गया, जबकि CPCB के रिकॉर्ड से 125 रीडिंग गायब मिलीं। वहीं, NASA की सैटेलाइट तस्वीर में उत्तर भारत पर धुएं की मोटी चादर दिखाई दी है। दूसरी ओर, दिल्ली में यमुना रिवर सफारी की शुरुआत हो गई है। Skoda-Volkswagen ने पीयूष गोयल के साथ भारत में इलेक्ट्रिक कारों और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चर्चा की। इसके अलावा NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग कथित चीनी जासूसी कनेक्शन से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में हैं।