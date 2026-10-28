Top 5 Stories: केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 63% हुआ, कैंसर की दवाएं 93% तक सस्ती, PNB ग्राहकों को अलर्ट समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान! 60% से बढ़कर 63% हुआ DA, पेंशनर्स को भी राहत

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने वाला फैसला लिया है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बदलाव से उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा सरकारी कंपनियों में काम करने वालों के लिए भी एक अहम अपडेट आया है। पूरी जानकारी पढ़ें।

advertisement

2. कैंसर की दवाओं के दाम में भारी कटौती! ₹40 हजार वाली दवा अब ₹2720 में, लेकिन इन दवाओं के दाम नहीं घटे

कैंसर का महंगा इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सैकड़ों कैंसर दवाओं की कीमतों में बदलाव किया है। कुछ दवाएं 93 फीसदी तक सस्ती हो गई हैं। हालांकि, कई महंगी दवाओं के दाम जस के तस हैं। जानिए मरीजों को कितना फायदा मिलेगा।

3. घरेलू कामगारों की सैलरी बढ़ने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हालात? ILO की रिपोर्ट में खुलासा

भारत समेत दुनियाभर में घरेलू कामगारों की कमाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सैलरी बढ़ने के बावजूद घरेलू कामगार दूसरे कर्मचारियों से काफी पीछे हैं। आखिर उनकी कमाई में कितना अंतर है और दुनियाभर में उनकी स्थिति कैसी है? जानिए पूरी रिपोर्ट।

4. आखिर क्यों बार-बार लेट होती हैं फ्लाइट्स? DGCA की रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली वजह

फ्लाइट लेट होने पर अक्सर यात्री मौसम, तकनीकी खराबी या एयरपोर्ट पर भीड़ को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन DGCA के सितंबर 2026 के आंकड़ों में देरी की एक अलग वजह सामने आई है। आखिर क्यों एक उड़ान की देरी कई दूसरी फ्लाइट्स का शेड्यूल बिगाड़ देती है? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

5. PNB ग्राहकों के लिए अलर्ट! 10 नवंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बंद हो सकता है बैंक अकाउंट

पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने कुछ खातों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। 10 नवंबर 2026 के बाद कुछ बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं। हालांकि, यह नियम सभी ग्राहकों पर लागू नहीं होगा। जानिए किन खाताधारकों को सावधान रहने की जरूरत है।