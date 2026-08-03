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Newsट्रेंडिंगPrime Video की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्में, दुनियाभर में इनका रहा दबदबा

Prime Video की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्में, दुनियाभर में इनका रहा दबदबा

प्राइम वीडियो की नई लिस्ट में दुनियाभर की नॉन-इंग्लिश फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। रोमांस से लेकर एक्शन और थ्रिलर तक कई फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। जानिए कौन सी फिल्म रही सबसे आगे और किन फिल्मों ने बनाई टॉप 10 में जगह।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 17:30 IST
AI Generated Image

In Short

  • बुलेवार्ड बनी प्राइम वीडियो की नंबर-1 नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल फिल्म, जबकि कुल्पा मिया और कुल्पा नुएस्ट्रा ने टॉप 3 में जगह बनाई।
  • कुल्पा सीरीज की तीन फिल्मों ने टॉप 10 में बनाई जगह, जिससे दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
  • रोमांस, एक्शन और थ्रिलर जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्मों को मिली जगह, जो नॉन-इंग्लिश कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता दिखाती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब दर्शकों की पसंद सिर्फ इंग्लिश फिल्मों तक सीमित नहीं रह गई है। अलग-अलग देशों की कहानियां भी दुनियाभर में अपनी पहचान बना रही हैं। प्राइम वीडियो ने 20 जुलाई से 26 जुलाई तक की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल फिल्मों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रोमांस, एक्शन और थ्रिलर जैसी कई तरह की फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में कौन सी फिल्म सबसे आगे रही और किन फिल्मों ने बनाई जगह, आइए जानते हैं।

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1. बुलेवार्ड बनी नंबर-1 फिल्म

प्राइम वीडियो की इस लिस्ट में बुलेवार्ड ने पहला स्थान हासिल किया है। 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल फिल्म रही। फिल्म की कहानी और किरदारों ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसे ग्लोबल स्तर पर पसंद किया गया।

2. कुल्पा मिया ने हासिल किया दूसरा स्थान

लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुल्पा मिया रही। इस फिल्म ने अपनी कहानी और रोमांटिक अंदाज की वजह से दर्शकों के बीच जगह बनाई। प्राइम वीडियो पर इसे काफी पसंद किया गया और यह टॉप फिल्मों में शामिल रही।

3. कुल्पा नुएस्ट्रा टॉप 3 में शामिल

तीसरे नंबर पर कुल्पा नुएस्ट्रा रही। यह फिल्म भी कुल्पा सीरीज का हिस्सा है और दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता देखने को मिली। फिल्म ने टॉप 3 में जगह बनाकर अपनी पकड़ मजबूत दिखाई।

4. कुल्पा तुया ने बनाई चौथे नंबर पर जगह

कुल्पा तुया इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रही। इस फिल्म के साथ कुल्पा सीरीज की तीन फिल्मों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जो दर्शकों के बीच इस सीरीज की लोकप्रियता को दिखाता है।

5. वेंगेंजा रही पांचवें नंबर पर

पांचवें स्थान पर वेंगेंजा फिल्म रही। यह फिल्म अपने एक्शन और थ्रिलर अंदाज की वजह से दर्शकों को पसंद आई। प्राइम वीडियो की ग्लोबल लिस्ट में इसने अपनी जगह बनाई।

6. नो प्लेस टू बी सिंगल ने हासिल किया छठा स्थान

छठे नंबर पर नो प्लेस टू बी सिंगल रही। फिल्म की कहानी और मनोरंजन के अंदाज ने इसे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया और यह टॉप 10 में शामिल रही।

7. टेल मी सॉफ्टली सातवें नंबर पर

सातवें स्थान पर टेल मी सॉफ्टली ने जगह बनाई। फिल्म ने अपनी अलग कहानी और किरदारों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा और प्राइम वीडियो की लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हुई।

8. एजेंट जेता ने हासिल किया आठवां स्थान

लिस्ट में आठवें नंबर पर एजेंट जेता रही। यह फिल्म भी दर्शकों को पसंद आई और नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल फिल्मों की टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।

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9. एपोकैलिप्स जेड: द बिगिनिंग ऑफ द एंड नौवें नंबर पर

नौवें स्थान पर एपोकैलिप्स जेड: द बिगिनिंग ऑफ द एंड रही। फिल्म ने अपनी अलग कहानी और थ्रिलर एलिमेंट्स की वजह से दर्शकों का ध्यान खींचा।

10. द टैंक ने पूरी की टॉप 10 लिस्ट

प्राइम वीडियो की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर द टैंक रही। इस फिल्म के साथ 20 जुलाई से 26 जुलाई तक की टॉप 10 नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल फिल्मों की लिस्ट पूरी हुई।

नॉन-इंग्लिश फिल्मों की बढ़ रही लोकप्रियता

प्राइम वीडियो की यह लिस्ट बताती है कि अब दर्शक अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों को भी तेजी से पसंद कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दुनियाभर की कहानियों को एक साथ लाने का काम किया है, जिससे नॉन-इंग्लिश फिल्मों की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026