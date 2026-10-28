टाटा संस विवाद पर राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण आमने-सामने, वित्त मंत्री बोलीं- हर जगह भूत देखना बंद करें

टाटा संस में चल रहा विवाद अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच इस मामले को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है। दोनों नेताओं ने भारतीय कारोबार, सरकार की भूमिका और कंपनियों के भविष्य को लेकर सवाल उठाए हैं। आखिर यह विवाद कैसे शुरू हुआ और इस पर दोनों नेताओं ने क्या कहा? आइए जानते हैं।

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राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री का पलटवार

बुधवार, 28 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। कारोबारी और कानूनी मामलों को बिना आधार आपराधिक बताना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सीतारमण ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह बार-बार भारतीय उद्योगों और कारोबारियों की सफलताओं की आलोचना क्यों करते हैं। क्या वह अब कारोबारी नेताओं को भी अविश्वास और नकारात्मकता फैलाने के लिए उकसाना चाहते हैं?

कांग्रेस पर निशाना, मोदी सरकार की नीतियों का बचाव

वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासन में लाइसेंस-कोटा राज के जरिए कारोबार और नए उद्योगों को आगे बढ़ने से रोका गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय उद्योगों को रोजगार देने वाला और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला मानती है। सरकार की नीतियां कारोबार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने और उद्योगों की मदद के लिए बनाई गई हैं।

सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक दलों, नेताओं और संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे उद्योगों, किसानों और युवाओं के भविष्य को मजबूत करें। उन्होंने राहुल गांधी को संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि हर जगह भूत देखना बंद करें।

राहुल गांधी ने टाटा ग्रुप को लेकर क्या कहा?

इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि टाटा ग्रुप को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और कोई कारोबारी नेता इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा।

उन्होंने सवाल किया कि कारोबारी कब तक चुप रहेंगे। राहुल ने कहा कि भारतीय कारोबार मोदी और शाह का खिलौना नहीं है। उन्होंने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने की बात भी कही।

टाटा संस में आखिर किस बात पर चल रहा विवाद?

दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच दो मुद्दों पर मतभेद हैं।

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पहला मामला चंद्रशेखरन को दोबारा पांच साल के लिए चेयरमैन बनाने से जुड़ा है। नोएल टाटा ने 17 सितंबर को पास किए गए बोर्ड प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसमें कंपनी के नियमों और जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ।

दूसरा विवाद टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर है। नोएल टाटा इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप का करीब 100 साल पुराना मालिकाना ढांचा और समाजसेवा का मॉडल प्रभावित हो सकता है।

टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स का मानना है कि लिस्टिंग से कंपनी पर कम समय में मुनाफा दिखाने का दबाव बढ़ सकता है, जिससे लंबे समय के निवेश और समाजसेवा के काम प्रभावित होंगे। नोएल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के दायरे में दूसरे विकल्प तलाशने की सलाह दी है।