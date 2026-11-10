जनता के ₹22.10 करोड़ कहां गए? तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से कथित हेराफेरी, CM विजय पर उठे सवाल

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से कथित तौर पर ₹22.10 करोड़ की रकम निकालने का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के तीन जिलों में अलग-अलग सरकारी खातों से करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। इस मामले ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार की प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और सरकारी पैसों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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किन तीन जिलों में कितनी रकम की हेराफेरी का आरोप?

सामने आए दावों के मुताबिक, तमिलनाडु के तीन जिलों में सरकारी बैंक खातों से कुल ₹22.10 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई है।

रामनाथपुरम जिले में ₹14 करोड़, नागपट्टिनम में ₹3.10 करोड़ और तिरुप्पुर में ₹5 करोड़ की रकम कथित तौर पर निकाली गई है।

यह पैसा आम जनता के टैक्स से जुटाया गया था। इन सरकारी फंड का इस्तेमाल ग्रामीण विकास, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े कामों के लिए होना था। ऐसे में इतनी बड़ी रकम की कथित हेराफेरी ने सरकारी वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकारी खातों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर साइबर अपराधी कथित तौर पर सरकारी पेमेंट सिस्टम तक कैसे पहुंचे?

करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन कैसे किए गए और इन्हें रोकने के लिए मौजूद सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? सरकारी खातों की निगरानी, वित्तीय नियंत्रण और सुरक्षा जांच कितनी मजबूत थी, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विजय की जवाबदेही पर सवाल

इस कथित हेराफेरी को लेकर मुख्यमंत्री विजय और उनकी सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए गए हैं।

आलोचकों का सवाल है कि जब जनता सरकारी पैसों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांग रही है, तब मुख्यमंत्री विजय की ओर से स्पष्ट जवाब कब आएगा?

मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनता के बीच संवाद की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई है।

सोशल मीडिया चलाना और सरकार चलाना अलग बात

इस मामले में TVK और उसके सोशल मीडिया समर्थकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

आलोचना में कहा गया है कि एक अभिनेता के फैन क्लब और सोशल मीडिया समर्थकों का सरकार चलाने तक पहुंचना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराना और राज्य का प्रशासन संभालना दो अलग जिम्मेदारियां हैं।

क्या जनता को मिलेंगे सवालों के जवाब?

इस पूरे मामले में सरकारी पैसों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही सबसे अहम मुद्दे बनकर सामने आए हैं।

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अब सवाल यह है कि कथित हेराफेरी कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

तमिलनाडु की जनता को इस मामले में पारदर्शी जवाब और मजबूत वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है।