ऑटो से सफर करना हुआ महंगा! 13 साल बाद किराया दोगुना, अब ₹25 की जगह देने होंगे ₹50, जानें नए रेट

तमिलनाडु में ऑटो रिक्शा से सफर करने वाले लोगों की जेब पर अब ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने लंबे समय बाद ऑटो के किराए में बदलाव किया है। इसका असर चेन्नई समेत पूरे राज्य में ऑटो से आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर रोजाना ऑफिस, बाजार या दूसरे कामों के लिए ऑटो इस्तेमाल करने वालों का खर्च बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किराए में कितना बदलाव किया है और अब यात्रियों को कितने पैसे देने होंगे।

advertisement

13 साल बाद बदला ऑटो का किराया

तमिलनाडु सरकार ने 13 साल से ज्यादा समय बाद ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। नए रेट के मुताबिक, अब शुरुआती 1.8 किलोमीटर के लिए यात्रियों को ₹50 देने होंगे। पहले इतनी दूरी के लिए ₹25 लगते थे। यानी शुरुआती किराया सीधे दोगुना हो गया है।

इसके अलावा हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अब ₹25 देने होंगे, जबकि पहले यह किराया ₹12 प्रति किलोमीटर था। सरकार ने 27 अक्टूबर 2026 को नए किराए का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले अगस्त 2013 में किराया तय किया गया था।

चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में लागू होंगे नए रेट

सरकार के मुताबिक, नए किराए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया और तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑटो रिक्शा पर लागू होंगे।

यह आदेश राज्य के होम डिपार्टमेंट (ट्रांसपोर्ट-I) ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 67(1) के तहत जारी किया है। संबंधित ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को नए रेट लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रात में सफर करना पड़ेगा और महंगा

अगर आप रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ऑटो लेते हैं, तो आपको सामान्य किराए से 1.5 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा। यानी रात में सफर करने वालों का खर्च और बढ़ जाएगा।

पहाड़ी रास्तों यानी घाट रोड पर भी अलग किराया तय किया गया है। यहां शुरुआती किराया ₹60 होगा और उसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹30 देने होंगे।इसके अलावा अगर सफर के दौरान ऑटो को रुकवाना पड़ता है, तो यात्रियों को वेटिंग चार्ज भी देना होगा। सरकार ने यह चार्ज ₹1 प्रति मिनट तय किया है।

आखिर सरकार ने क्यों बढ़ाया किराया?

तमिलनाडु में ऑटो ड्राइवर लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पेट्रोल और दूसरे फ्यूल की कीमतें बढ़ने के साथ इंश्योरेंस और गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्च भी काफी बढ़ गया है।

इन्हीं बढ़ते खर्चों को लेकर ऑटो ड्राइवरों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किए थे। अब सरकार ने उनकी मांगों के बाद किराए में बदलाव किया है। हालांकि, इस फैसले से राज्य में ऑटो से रोजाना सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।