सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Direct-to-Home Services (DTH) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को अब एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment Tax) लगाने का अधिकार होगा, भले ही केंद्र पहले से ही जीएसटी (GST) वसूल कर रहा हो। ये फैसला देखने में तो सिर्फ DTH सर्विस तक सीमित लगता है, लेकिन हकीकत में इसका असर हर तरह के बिजनेस पर पड़ सकता है।

advertisement

दो टैक्स एक ही सर्विस पर

कोर्ट ने तर्क दिया है कि ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा "सर्विस" (Service) है, जो GST के तहत आता है, जबकि "एंटरटेनमेंट" (Entertainment) राज्य का विषय है। इसका मतलब ये है कि एक ही ट्रांजैक्शन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर दोनों सरकारें टैक्स ले सकती हैं। ये सीधे-सीधे डबल टैक्सेशन (Double Taxation) जैसा हो गया है।

Shashank Shekhar Gauruyar, Chairman, Cyber Vidyapeeth का कहना है कि GST का असली मकसद सिस्टम को आसान बनाना और टैक्स को सिंगल विंडो से कलेक्ट करना था। लेकिन अगर राज्यों को अलग से टैक्स लगाने की छूट दी जाएगी तो ‘वन नेशन, वन टैक्स’ (One Nation, One Tax) का सपना धुंधला पड़ सकता है।”

डिजिटल सर्विसेज पर भी पड़ेगा असर

ये मामला सिर्फ DTH तक सीमित नहीं रहने वाला। इंटरनेट आधारित सर्विसेज जैसे OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल सब्सक्रिप्शन और ऑनलाइन सर्विसेज पर भी राज्यों के टैक्स लग सकते हैं। कर्नाटक ने तो पहले ही OTT सब्सक्रिप्शन पर एक नया सेस (Cess) लगाने की शुरुआत कर दी है। वहीं तमिलनाडु में थिएटर इंडस्ट्री OTT रिलीज को रेगुलेट करने के लिए दबाव बना रही है।

फिर से लौटेंगे पुराने दिन?

शशांक शेखर गौरियार के अनुसार भारत जैसे देश में जहां डिजिटल इकॉनमी (Digital Economy) तेजी से बढ़ रही है, वहां डबल टैक्सेशन बिजनेस और यूजर्स दोनों के लिए बोझ साबित होगा।

उनका कहना है कि ये स्थिति हमें 1990 के दशक के उन दिनों की याद दिलाती है, जब हर राज्य और यहां तक कि नगर निगम भी मनमाने तरीके से टैक्स लगा देते थे। ऑक्ट्रॉय (Octroi), लोकल टैक्स, और अलग-अलग सेस की वजह से व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी। बार-बार कोर्ट केस चलते थे और कारोबार करने की लागत बढ़ जाती थी।

अगर हर राज्य अपने-अपने हिसाब से टैक्स लगाने लगेगा तो कंपनियों को डबल कॉम्प्लायंस (Compliance) करना पड़ेगा। इससे बिजनेस की लागत बढ़ेगी और खासकर डिजिटल सेक्टर (Digital Sector) की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है।