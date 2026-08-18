स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर हमला! इंजन रूम को नुकसान; ईरान-अमेरिका तनाव के बीच बढ़ी चिंता

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच Strait of Hormuz से गुजर रहे एक जहाज पर मंगलवार तड़के एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ब्रिटिश सेना के UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ने बताया कि हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और एक क्रू सदस्य घायल हुआ। हालांकि, हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है।

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UKMTO के अनुसार, जहाज ओमान के तट के पास से Strait of Hormuz पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। सुरक्षा एजेंसी ने जहाज और उसके माल की जानकारी साझा नहीं की है। यह भी साफ नहीं है कि घायल क्रू सदस्य की हालत कितनी गंभीर है। ओमान की कोस्ट गार्ड टीम बाकी क्रू सदस्यों की मदद कर रही है और मामले की जांच जारी है।

दुनिया के अहम तेल मार्ग पर बढ़ी चिंता

इस हमले ने Strait of Hormuz में बढ़ते जोखिम को फिर सामने ला दिया है। इस जलमार्ग से पहले दुनिया की करीब पांचवीं हिस्सेदारी वाला तेल व्यापार गुजरता था। हाल के तनावों के बाद ईरान ने इस रास्ते से शिपिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं।UKMTO ने कहा कि इस घटना के बाद किसी पर्यावरणीय नुकसान की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, क्षेत्र में जहाजों को नुकसान पहुंचने से तेल रिसाव की आशंका पहले से बनी हुई है।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब ईरान और ओमान Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही को लेकर एक योजना पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी रुकी हुई है।तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत कर ईरान के साथ विवाद का कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि एर्दोगन ने क्षेत्रीय तनाव के बीच बातचीत जारी रखने और शांति प्रयासों का समर्थन करने की बात कही।जहाज पर हुआ हमला, Hormuz को लेकर चल रही बातचीत और क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को लेकर दबाव लगातार बना हुआ है।