Spain Train Accident: स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर, 46 लोगों की मौत, पटरी से उतरे डिब्बे, रेस्क्यू जारी

स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की तैयारी है। वहीं, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आइए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और इसके बाद क्या-क्या सामने आया है।

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कैसे हुआ दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हादसा?

स्पेन के टोलेडो प्रांत में बुधवार सुबह दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर हो गई। स्थानीय इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, हादसे में कम से कम 46 लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में दी गई है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे के कुछ देर बाद उर्दा के पास हुआ। यह रेलवे लाइन मैड्रिड को अंडालूसिया से जोड़ती है। स्पेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एडीआईएफ के मुताबिक, हादसे में रेनफे और इरयो की हाई-स्पीड ट्रेनें शामिल थीं।

क्षेत्रीय सरकार की प्रवक्ता एस्थर पाडिला ने सरकारी चैनल टीवीई को बताया कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही थीं। इनमें से एक ट्रेन रुक गई थी, तभी पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इरयो ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बों के ढलान से नीचे गिरने की भी खबर है।

मलबे में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीमों और हेलीकॉप्टरों को मौके पर भेजा गया। बचावकर्मी मलबे में फंसे यात्रियों को निकालने में जुटे हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या अभी सामने नहीं आई है।

शुरुआती रिपोर्ट में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी। इसके बाद आंकड़ा बढ़कर 39 पहुंच गया। ताजा रिपोर्ट में कम से कम 46 मौतों की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह संख्या और बढ़ सकती है।

क्या सिग्नल की खराबी से हुआ हादसा?

हादसे की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है। स्पेनिश रेडियो नेटवर्क काडेना एसईआर ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इरयो ट्रेन ट्रैक पर रुकी हुई थी। इसी दौरान कथित तौर पर रेड सिग्नल होने के बावजूद रेनफे ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई।

हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच में सिग्नल सिस्टम, रेलवे ट्रैक की स्थिति और ट्रेनों के संचालन से जुड़े नियमों की पड़ताल की जाएगी।

कई ट्रेनें रद्द, रेलवे सेवा पर बड़ा असर

हादसे के बाद एडीआईएफ ने मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड रेलवे लाइन पर दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है। इसमें सियुदाद रियाल से गुजरने वाली सेवाएं भी शामिल हैं।

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रेनफे ने भी मैड्रिड, सियुदाद रियाल और अंडालूसिया के बीच ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता फंसे यात्रियों को बचाना, मृतकों की पहचान करना और हादसे की असली वजह का पता लगाना है।