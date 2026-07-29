क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए Rapido चलाने लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइडर ने बताई कड़वी सच्चाई

ऐप के जरिए कुछ घंटों में एक्स्ट्रा कमाई का आइडिया सुनने में आसान लगता है, लेकिन जमीन पर यह काम उतना सीधा नहीं होता। हर राइड के साथ अलग इंसान, अलग हालात और नया एक्सपीरियंस जुड़ा होता है।

बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने जब खुद यह काम करके देखा, तो उसे पर्दे के पीछे की ऐसी सच्चाई समझ आई, जिसके बारे में आमतौर पर कम बात होती है। आखिर उसने यह काम क्यों चुना, शुरुआत कैसी रही और एक घटना ने उसकी सोच कैसे बदल दी?

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क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए शुरू किया काम

बेंगलुरु के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वीकेंड पर Rapido कैप्टन के तौर पर काम करना शुरू किया। उसका मकसद नौकरी छोड़ना नहीं था। वह बस एक्स्ट्रा कमाई करके अपने बड़े क्रेडिट कार्ड बिल को चुकाना चाहता था।

इंजीनियर ने Reddit पर शेयर किए एक पोस्ट में बताया कि वह हाल ही में किराए के कमरे में शिफ्ट हुआ था। कमरे के लिए जरूरी सामान खरीदने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल काफी बढ़ गया। किसी से पैसे उधार लेने के बजाय उसने वीकेंड पर काम करके कमाई करने का फैसला किया।

बाइक चलाने के शौक को बनाया कमाई का जरिया

इंजीनियर ने बताया कि उसे बाइक चलाना पहले से पसंद था और उसके वीकेंड भी ज्यादातर खाली रहते थे। इसलिए उसने सोचा कि कुछ घंटों के लिए Rapido या Uber की राइड लेकर एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं।

उसने Rapido पर कैप्टन के तौर पर रजिस्टर किया और वीकेंड पर राइड लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह क्रेडिट कार्ड का बिल कम करने का आसान तरीका है, लेकिन कुछ समय बाद उसे इस काम की मुश्किलें भी समझ आने लगीं।

पैसेंजर से बहस के बाद टूटा हेलमेट

एक राइड के दौरान इंजीनियर की एक पैसेंजर से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उसके हेलमेट में दरार आ गई। इस घटना के बाद उसे समझ आया कि बाइक टैक्सी चलाने वाले कैप्टन को हर दिन अनजान लोगों और अचानक होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उसके लिए यह सिर्फ एक खराब घटना थी, क्योंकि उसके पास पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी थी। लेकिन हजारों गिग वर्कर्स के लिए यही काम कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। उन्हें हर दिन ऐसे ही खतरे और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।

गिग वर्कर्स की मुश्किलों को करीब से समझा

वीकेंड पर कुछ घंटे Rapido चलाने के बाद इंजीनियर को गिग वर्कर्स के काम की असली मुश्किल समझ आई। कब राइड मिलेगी, पैसेंजर कैसा व्यवहार करेगा और रास्ते में क्या परेशानी होगी, यह पहले से पता नहीं होता। इसके बावजूद कैप्टन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते रहते हैं।

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इस घटना के बाद उसके मन में गिग वर्कर्स की मेहनत और उनके रोज के खतरे को लेकर ज्यादा सम्मान बढ़ गया। उसका अनुभव बताता है कि ऐप पर दिखने वाली एक छोटी सी राइड के पीछे कैप्टन की मेहनत, कमाई की चिंता और कई ऐसी परेशानियां होती हैं, जो आम लोगों को नजर नहीं आतीं।