scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगएसएमएआरआर रियल्टी और क्राउन प्लाजा केस में जांच तेज

एसएमएआरआर रियल्टी और क्राउन प्लाजा केस में जांच तेज

शिकायत में आरोप है कि एसएमएआरआर रियल्टी से जुड़ी कंपनियों के जरिए करीब 19 करोड़ रुपये शेल कंपनियों और जटिल वित्तीय लेयरिंग के माध्यम से घुमाए गए, ताकि रकम को वैध दिखाया जा सके।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Feb 11, 2026 14:46 IST

एसएमएआरआर रियल्टी और रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का दायरा और बढ़ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की संभावित भूमिका पर फोकस तेज हो गया है।

यह मामला बिश्नुपुर थाना से जुड़ा है, जो 10 मई 2025 को कारोबारी दीपक कुमार लोहिया की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप है कि एसएमएआरआर रियल्टी से जुड़ी कंपनियों के जरिए करीब 19 करोड़ रुपये शेल कंपनियों और जटिल वित्तीय लेयरिंग के माध्यम से घुमाए गए, ताकि रकम को वैध दिखाया जा सके।

advertisement

लोहिया ने यह भी दावा किया है कि अगर फॉरेंसिक जांच गहराई से हो तो कथित लेनदेन का दायरा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

5 जनवरी 2026 की सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं होगी। कोर्ट ने ED और CBI को औपचारिक रूप से सूचित करने का निर्देश भी दिया। अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को तय है।

जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि विकास सूर्या ग्रुप से एसएमएआरआर रियल्टी में हुए रीब्रांडिंग का कथित वित्तीय लेनदेन, स्वामित्व ढांचे या पूंजी प्रवाह से कोई संबंध है या नहीं। शिकायत के मुताबिक 2005-06 के दौरान अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों ने कथित तौर पर शेयर प्रीमियम बढ़ाकर दिखाए, फिर फेस वैल्यू पर बायबैक किया और बाद में मर्जर के जरिए ऑपरेटिंग कंपनियों की पूंजी संरचना बदली।

सूत्रों के अनुसार एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि एसएमएआरआर रियल्टी ग्रुप की परियोजनाओं और रोहिणी स्थित होटल ऑपरेशंस में लगाए गए निवेश कहीं कुछ ट्रेडिंग सेक्टर से रूट होकर तो नहीं आए। कुछ गुटखा कारोबारियों से जुड़े कथित निवेश भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 11, 2026