नेपाल की पहाड़ियों में लापता हुए 6 भारतीय पर्यटक! भारी बर्फबारी के बीच हेलिकॉप्टर से बचाई गई जान

नेपाल की खूबसूरत शे-फोक्सुंडो झील घूमने गए 6 भारतीय पर्यटकों के लिए उनका सफर मुश्किलों भरा हो गया। भारी बर्फबारी के कारण सभी पर्यटक पहाड़ी इलाके में फंस गए थे। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों की वजह से उन्हें निकालने में काफी परेशानी हुई। हालांकि, सोमवार को हेलिकॉप्टर की मदद से सभी छह पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, सभी की सेहत सामान्य है।

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दो चरणों में किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, नेपाल के डोल्पा जिले की मुख्य जिला अधिकारी जुनू हमाल ने बताया कि सभी छह भारतीय पर्यटकों को हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है।

रेस्क्यू ऑपरेशन दो चरणों में पूरा किया गया। पहले दो महिला पर्यटकों को हेलिकॉप्टर से जिला मुख्यालय पहुंचाया गया। इसके बाद बाकी चार पर्यटकों को उस जगह से निकाला गया, जहां वे बर्फबारी के कारण फंसे हुए थे।

अधिकारियों ने बताया कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है।

बचाए गए पर्यटकों की पहचान मौमिता हलदर, पियाली कोले, जाजला त्रिवेदी कुमार, आदित्य सिंघा, डिप्लिना बिस्वास और राजेश डे के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद जारी रखा सफर

जानकारी के मुताबिक, ये पर्यटक डोल्पो बुद्ध ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 से शे-फोक्सुंडो झील की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान भारी बर्फबारी के कारण वे रास्ते में फंस गए। आखिरी बार उनके लापता होने की जानकारी शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच स्थित नुमला पास और बागला पास इलाके से मिली थी।

जिला अधिकारियों के मुताबिक, पर्यटकों के पास इस इलाके में जाने के लिए जरूरी परमिट भी नहीं थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने उन्हें खराब मौसम को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात अर्नब के कारण इस इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी।

तकनीकी खराबी से दो बार रुका रेस्क्यू ऑपरेशन

पर्यटकों को बचाने के लिए रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई।

सबसे पहले नेपाल सेना का हेलिकॉप्टर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी आने से इसे रोकना पड़ा।

इसके बाद सिमरिक एयर के हेलिकॉप्टर से बचाव की कोशिश हुई, लेकिन शाम 4:30 बजे तकनीकी दिक्कतों के कारण यह प्रयास भी रोक दिया गया।

आखिरकार सोमवार सुबह 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ और सभी छह पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

शे-फोक्सुंडो झील घूमने पहुंचे थे हजारों पर्यटक

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नेपाल के डोल्पा जिले में स्थित शे-फोक्सुंडो झील अपने गहरे फिरोजी रंग के पानी के लिए मशहूर है। पिछले कुछ वर्षों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।

जिला प्रशासन कार्यालय के मुताबिक, अपर डोल्पा में 244 पर्यटक पहुंचे हैं। इनमें 149 नेपाली नागरिक, 44 सार्क देशों के पर्यटक और 51 अन्य विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीनों में कुल 4,882 पर्यटक फोक्सुंडो झील घूमने पहुंचे थे।

खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों को जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है।