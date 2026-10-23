SBI ग्राहकों का डेटा लीक होने से बढ़ी टेंशन! कहीं आपके नाम पर तो नहीं लिया गया फर्जी लोन? ऐसे करें चेक

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े संदिग्ध डेटा लीक मामले ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। बैंक ने बताया है कि जिन ग्राहकों की निजी जानकारी प्रभावित रिकॉर्ड में मिली है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है। हालांकि, SBI ने साफ किया है कि ग्राहकों के खातों में जमा पैसा सुरक्षित है। लेकिन सवाल है कि क्या लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल करके कोई आपके नाम पर फर्जी लोन ले सकता है?

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कितने ग्राहकों का डेटा आया सामने?

SBI के मुताबिक, डार्क वेब पर मिले करीब 3.75 लाख संदिग्ध रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में 3,897 रिकॉर्ड ऐसे मिले, जिनमें ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी मौजूद थी।

इनमें नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, घर का पता और बैंक शाखा से जुड़ी जानकारी शामिल थी।

बैंक को 16 अक्टूबर को संभावित डेटा लीक का अलर्ट मिला था। इसके बाद साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए और जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की गई।

क्या आपके नाम पर लिया जा सकता है फर्जी लोन?

निजी जानकारी गलत हाथों में पहुंचने से पहचान की चोरी और फर्जी लोन आवेदन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, सिर्फ डेटा लीक होने का मतलब यह नहीं है कि आपके नाम पर लोन लिया जा चुका है।

इसलिए ग्राहकों को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। इसमें देखें कि कोई ऐसा लोन, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट इन्क्वायरी तो नहीं है, जिसके लिए आपने आवेदन नहीं किया।

अगर कोई संदिग्ध एंट्री दिखती है, तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से तुरंत संपर्क करें।

फर्जी लोन दिखे तो कहां करें शिकायत?

अगर आपके नाम पर बिना अनुमति लोन लिया गया है, तो इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं।

इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत की जा सकती है। संबंधित बैंक और क्रेडिट ब्यूरो में भी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत नंबर और जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें।

इन गलतियों से बचना है जरूरी

साइबर अपराधी पैन कार्ड, आधार, मोबाइल नंबर और सैलरी से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की पहचान का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

इसलिए अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और पहचान से जुड़े दस्तावेज अनजान लोगों के साथ शेयर करने से बचें।

किसी भी व्यक्ति को अपना OTP, UPI PIN, कार्ड CVV या बैंकिंग पासवर्ड न बताएं। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान ऐप डाउनलोड करने से भी बचें।

फिलहाल SBI ने ग्राहकों का पैसा सुरक्षित होने की बात दोहराई है। हालांकि, संदिग्ध डेटा लीक की जांच जारी है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे अपने बैंक खाते और क्रेडिट रिपोर्ट पर नजर रखें।