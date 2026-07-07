सऊदी अरब जाना अब होगा और भी आसान, वीजा फ्लाइट और होटल की टेंशन खत्म

Saudi Trip Made Easy: विदेश घूमने की प्लानिंग करते समय सबसे ज्यादा समय वीजा, टिकट और होटल जैसी चीजों में लग जाता है। कई बार अलग-अलग बुकिंग और कागजी काम की वजह से यात्री परेशान हो जाते हैं। सऊदी अरब अब इसी झंझट को कम करने की कोशिश कर रहा है। देश ने यात्रियों के लिए पैकेज वीजा नाम की नई सुविधा का पायलट लॉन्च किया है। अब सवाल है कि इस पैकेज वीजा में यात्रियों को क्या-क्या मिलेगा?

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पैकेज वीजा में क्या मिलेगा?

सऊदी अरब ने पैकेज वीजा नाम से नई सुविधा शुरू की है। इसमें जिन यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी, वे एक ही जगह से वीजा, आने-जाने की फ्लाइट और होटल बुक कर सकेंगे। यानी यात्रियों को इन चीजों के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करने की जरूरत कम होगी।

यात्री तय ट्रैवल कंपनियों के जरिए अपना पूरा पैकेज बुक कर पाएंगे। इसमें ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन भी शामिल होगा। इसके अलावा यात्री चाहें तो अपने पैकेज में इवेंट, घूमने-फिरने की जगहें और दूसरी ट्रैवल एक्टिविटी भी जोड़ सकेंगे। अब सवाल है कि इससे यात्रियों का सफर आसान कैसे होगा?

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यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश

सऊदी के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि देश में घूमने आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से यह नई सुविधा शुरू की गई है। उनका कहना है कि जब वीजा और ट्रैवल बुकिंग एक साथ हो जाएगी, तो लोगों के लिए सऊदी अरब जाना पहले से आसान होगा।

इसका मकसद सिर्फ वीजा देना नहीं है, बल्कि सफर से जुड़ी जरूरी चीजों को आसान बनाना है। यात्री एक ही जगह से वीजा, फ्लाइट और होटल जैसी बड़ी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। इससे समय भी बचेगा और उलझन भी कम होगी। अब सवाल है कि यह सुविधा किन ट्रैवल कंपनियों के जरिए मिलेगी?

किन एजेंसियों के जरिए मिलेगी सुविधा?

यह सुविधा अभी कुछ चुनी हुई ट्रैवल कंपनियों के जरिए शुरू की गई है। जो कंपनियां इसमें शामिल होंगी, उनके पास ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, 24 घंटे मदद देने वाली टीम और कॉल सेंटर होना जरूरी है।

सरकार का मानना है कि इससे ट्रैवल कंपनियों को भी फायदा होगा। वे यात्रियों के लिए अच्छे टूर पैकेज बना सकेंगी और लोगों को सऊदी अरब में ज्यादा दिन रुकने के लिए तैयार कर सकेंगी। अब सवाल है कि सऊदी अरब के वीजा सिस्टम में यह नया विकल्प कैसे जुड़ता है?

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सऊदी के वीजा सिस्टम में जुड़ा नया रास्ता

पैकेज वीजा सऊदी अरब के पहले से चल रहे वीजा तरीकों में एक नया रास्ता है। इससे पहले देश टूरिस्ट ई-वीजा, वीजा ऑन अराइवल और स्टॉपओवर ट्रांजिट वीजा जैसे तरीके शुरू कर चुका है। इन कोशिशों की वजह से सऊदी अरब में आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2025 में 29 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहां पहुंचे।

यह कदम सऊदी अरब की विजन 2030 योजना से भी जुड़ा है। देश चाहता है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब घूमना आसान हो और टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा मिले। पैकेज वीजा के जरिए सरकार यात्रा से जुड़ी उलझन कम करना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सऊदी अरब आने का प्लान बना सकें।