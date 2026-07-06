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Newsट्रेंडिंग"दोस्तों को सतलुज दिखाओ, मरने तक पंजाब के साथ हूँ": फिल्म हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ

"दोस्तों को सतलुज दिखाओ, मरने तक पंजाब के साथ हूँ": फिल्म हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ

रिलीज़ के दो दिन के अंदर ही ZEE5 से 'सतलुज' को हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि फ़िल्म फिर भी दर्शकों तक पहुँची है और जिन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, उनसे इसे शेयर करते रहने की अपील की.

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jul 6, 2026 12:40 IST
Diljit Dosanjh, Satluj movie,
AI Image; Diljit Dosanjh, Satluj movie,

In Short

  • ZEE5 से हटने के बाद दिलजीत बोले- मरने तक पंजाब के साथ हूं
  • 'सतलुज' हटते ही दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान, कहा- डर सच निकला
  • यह कहानी पंजाब में 1990 के दशक में लोगों के गायब होने और कथित तौर पर गुपचुप तरीके से किए गए अंतिम संस्कारों के मामलों को फिर से सामने लाती है.
  • दो दिन में ZEE5 से हटाई गई सतलुज, दिलजीत ने कही बड़ी बात

एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म सतलुज के भारत में रिलीज़ होने के सिर्फ़ दो दिन बाद Zee5 से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को इंस्टाग्राम लाइव के दौरान, एक्टर ने फिल्म को कम समय के लिए उपलब्ध होने के बावजूद सपोर्ट करने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और जिन लोगों ने इसे पहले ही देख और डाउनलोड कर लिया था, उनसे इसे दूसरों के साथ शेयर करने की अपील की। यह दोहराते हुए कि "एक बार कोई चीज़ ऑनलाइन आ जाती है, तो उसे मिटाया नहीं जा सकता," दिलजीत ने फिल्म के मुश्किल सफ़र और उस कहानी पर भी बात की जिसे यह फिल्म बताना चाहती थी।

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दिलजीत दोसांझ ने सतलुज देखने वालों का किया शुक्रिया

उन्होंने उन लोगों से अपील की जिन्होंने फिल्म देखी और डाउनलोड की थी कि वे इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है, साथ ही उन्होंने फिल्म के सफ़र, इसके विषय और रिलीज़ से पहले आई मुश्किलों के बारे में भी बात की।

"मैं सतलुज देखने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आया। मुझे जिस बात का डर था, वही हुआ। मुझे लगा था कि फिल्म सोमवार तक हटा दी जाएगी, लेकिन यह उम्मीद से पहले ही हो गया। इसीलिए हमने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। बिना किसी प्रमोशन के फिल्म को ऑनलाइन रिलीज़ करना ही सबसे अच्छा था। आज के युवा जसवंत सिंह खालरा के बारे में बात कर रहे हैं। हर घर में जसवंत सिंह खालरा के बारे में बात हो रही है," दिलजीत ने कहा। उन्होंने आगे कहा, "आप मुझे जितना चाहें उतना परेशान कर सकते हैं। मैं मरने के दिन तक पंजाब के साथ हूँ।"

ऑनलाइन आई चीज कभी मिटती नहीं: दिलजीत

दिलजीत ने कहा कि उन्हें राहत है कि फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुँच गई। "लेकिन मैं खुश और राहत महसूस कर रहा हूँ कि फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुँच गई। बहुत से लोगों ने इसे पहले ही डाउनलोड कर लिया है। एक बार कोई चीज़ ऑनलाइन आ जाती है, तो वह कभी डिलीट नहीं होती। मैंने राजस्थान का एक वीडियो देखा जहाँ लोग फिल्म देख रहे हैं; मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और अपने आस-पास के सभी लोगों को दिखाएँ," उन्होंने कहा।

सतलुज की कहानी और रिलीज से पहले की मुश्किलें

सतलुज 1990 के दशक में पंजाब के सबसे काले दौर में से एक पर आधारित है, जब आम नागरिक कथित तौर पर गायब हो गए थे और उनके परिवारों को बताए बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस मामले का ज़िक्र करते हुए दिलजीत ने कहा, "यह घटना 1995 में हुई थी और तब लोगों को इस बारे में बात नहीं करने दी गई थी।" यह आज भी हो रहा है। यह बहुत ज़्यादा है! मैं थोड़ा दुखी हूँ। हम अभी भी वहीं खड़े हैं; यह 2026 है।"

उन्होंने फिल्म को शुरू से ही जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में भी बात की। "हमारी शूटिंग 10-15 साल तक रुकी रही। फिल्म शुरू करने में हमें डेढ़ साल लगा। एडिटिंग के बाद, फिल्म चार साल तक अटकी रही। मैं दो साल तक फिल्म से जुड़ा रहा; हनी पाजी ने फिल्म को छह साल दिए," उन्होंने कहा।

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फिल्म, जिसका ओरिजिनल टाइटल 'पंजाब 95' था, को 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पास जमा किया गया था, लेकिन आज तक क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिल्ममेकर्स ने पहले आरोप लगाया था कि CBFC ने 127 कट करने को कहा था। फिल्म का प्रीमियर 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी होना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई।

शुक्रवार, 3 जुलाई को, सतलुज को बिना किसी प्रमोशन के ZEE5 पर रिलीज़ किया गया। जब क्रिटिक्स और दर्शकों ने फिल्म की तारीफ़ की, तो इसे बिना किसी पूर्व सूचना के प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया। ZEE5 ने बाद में कहा कि वह फिल्म के साथ खड़ा है, लेकिन हटाने का सही कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि "मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए", फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। दिलजीत का रिएक्शन इस बात पर केंद्रित था कि उस रुकावट के बावजूद फिल्म दर्शकों तक पहुँची, और ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए रिलीज़ होने के बाद भी दर्शक इसे शेयर करते रहे।
 

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Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jul 6, 2026