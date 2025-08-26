Upcoming OTT Release: अगर आपने थिएटर में सैंयारा, मेट्रो इन दिनों, धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 नहीं देखा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये सभी फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले हैं।

पिछले दो महीनों में बॉलीवुड ने रोमांटिक फिल्मों से लेकर सामाजिक ड्रामा और सीक्वल्स का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। चलिए जानते हैं कि ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब तक रिलीज हो सकती है और आप इसे कहां देख सकते हैं।

Metro In Dino OTT Release

अनुराग बसु की यह संगीत से भरी फिल्म Life In A Metro का सक्सेसर है। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसके संगीत और सशक्त अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता। अब यह फिल्म 29 अगस्त को Netflix पर रिलीज होने जा रही है।

Saiyaara OTT Release

बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद मोहित सूरी की यह फिल्म Netflix पर सितंबर के मध्य तक रिलीज हो सकती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म के दिल को छू लेने वाले संगीत और शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है।

Dhadak 2 OTT Release

धड़क 2 की कहानी धड़क से अलग है। धड़क 2 में सिद्धांत चतुवेर्दी और तृप्ति डिमरी के साथ एक सामाजिक और भावनात्मक प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यह फिल्म सितंबर के बीच में Netflix पर आ सकती है।

Son Of Sardaar 2 OTT Release

अजय देवगन की वापसी Son Of Sardaar 2 के साथ हुई है। यह फिल्म अपने हल्के-फुल्के हास्य के लिए जानी जाती है। यदि आपने फिल्म के पहला पार्ट यानी Son Of Sardaar देखा है या फिर कुछ हल्की-फुल्की मस्ती के लिए कुछ देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म सितंबर के अंत तक Netflix पर स्ट्रीम हो सकती है।