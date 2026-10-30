G20 Meeting: अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर! मार्को रुबियो के साथ अहम बैठक

दुनिया में बढ़ती आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बीच अमेरिका में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था, एनर्जी सप्लाई, व्यापार और सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ देशों के विदेश मंत्री अलग से भी मुलाकात करेंगे। आइए जानते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे क्या कार्यक्रम तय हैं।

advertisement

अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार देर शाम अमेरिका के अटलांटा पहुंचे। वह शुक्रवार से शुरू हो रही G20 विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो करेंगे।

बैठक की शुरुआत रुबियो के संबोधन से होगी, जिसमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद एनर्जी और आर्थिक ग्रोथ पर अलग से सेशन आयोजित किया जाएगा।

एनर्जी सप्लाई और आर्थिक सुरक्षा पर फोकस

अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका G20 को उसके मुख्य आर्थिक उद्देश्य की तरफ वापस ले जा रहा है।

इसका मकसद आर्थिक ग्रोथ बढ़ाना, आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना और अमेरिकी लोगों के लिए बेहतर नतीजे हासिल करना है।अमेरिका G20 देशों के साथ मिलकर उन अंतरराष्ट्रीय संकटों पर चर्चा करेगा, जिनका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

समुद्री रास्तों और फूड सिक्योरिटी पर भी चर्चा

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, बैठक में समुद्री रास्तों से बिना रुकावट आवाजाही, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों पर भी बातचीत होगी।

विभाग का कहना है कि दुनिया की सुरक्षा और आर्थिक खुशहाली एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन मुद्दों पर देशों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है।अमेरिका ने अटलांटा को इस बैठक के लिए उपयुक्त जगह बताया है, क्योंकि यह शहर डिप्लोमेसी, कनेक्टिविटी और कारोबार का एक बड़ा केंद्र है।

दिसंबर में ट्रंप करेंगे G20 समिट की मेजबानी

विदेश मंत्रियों की यह बैठक दिसंबर में होने वाले G20 लीडर्स समिट की तैयारियों के लिहाज से भी अहम है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 दिसंबर को मियामी में G20 लीडर्स समिट की मेजबानी करेंगे। अटलांटा में होने वाली बातचीत से उस समिट के आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

G20 के बीच Quad देशों की अलग बैठक

G20 बैठक के दौरान Quad देशों के विदेश मंत्री भी अलग से मुलाकात करेंगे। Quad में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।यह इस साल Quad विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक होगी। अगले महीने फिलीपींस में अमेरिका की मेजबानी में संभावित Quad लीडर्स समिट से पहले यह मुलाकात हो रही है।

advertisement

इसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा जाएंगे जयशंकर

अटलांटा में G20 और Quad की बैठकों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एंटीगुआ और बारबुडा जाएंगे।वहां वह 1 से 4 नवंबर तक होने वाली कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस तरह अमेरिका में अहम बैठकों के बाद जयशंकर का अगला कार्यक्रम कॉमनवेल्थ देशों के साथ बातचीत का होगा।