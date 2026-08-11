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Newsट्रेंडिंग15 अगस्त को नागपुर में युवाओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत, भारत के भविष्य में यूथ की भूमिका पर होगी बात

15 अगस्त को नागपुर में युवाओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत, भारत के भविष्य में यूथ की भूमिका पर होगी बात

मुंबई में जेन-जी के साथ बातचीत के बाद अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत नागपुर में युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। मौका होगा स्वतंत्रता दिवस का और मंच होगा कस्तूरचंद पार्क। इस कार्यक्रम में वह भारत के उज्ज्वल भविष्य में युवाओं की भूमिका पर क्या संदेश देंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 11, 2026 16:04 IST
AI Generated Image

In Short

  • 15 अगस्त को नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में युवाओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत
  • सुबह 9.30 बजे आरएसएस चीफ करेंगे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी
  • भारत के उज्ज्वल भविष्य में यूथ के योगदान पर होगी खास बातचीत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर युवाओं से सीधे संवाद करने जा रहे हैं। मुंबई में जेन-जी के साथ हुई उनकी बातचीत के कुछ दिन बाद अब नागपुर में खास कार्यक्रम रखा गया है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और युवाओं की मौजूदगी रहेगी। यहां मोहन भागवत देश के भविष्य में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे। आइए जानते हैं यह कार्यक्रम कब और कहां होगा और इसमें कौन-कौन शामिल होगा।

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15 अगस्त को कस्तूरचंद पार्क में होगा कार्यक्रम

लोकमत मीडिया ग्रुप की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह कार्यक्रम 15 अगस्त को नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जा रहा है। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर में है, इसलिए मोहन भागवत के इस कार्यक्रम को खास दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है।

सुबह 9.30 बजे मोहन भागवत करेंगे फ्लैग होस्टिंग

रिलीज के मुताबिक मोहन भागवत सुबह 9.30 बजे कस्तूरचंद पार्क में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी करेंगे। इसी पार्क में लोकमत मीडिया ग्रुप की ओर से 200 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मार्च में किया था।

यूथ के साथ इस मुद्दे पर होगा संवाद

फ्लैग होस्टिंग के बाद एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसमें मोहन भागवत युवाओं के साथ ‘द कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ यूथ टू इंडियाज ब्राइट फ्यूचर’ यानी भारत के उज्ज्वल भविष्य में युवाओं के योगदान के विषय पर बातचीत करेंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स और युवा आरएसएस चीफ के विचार सीधे सुन सकेंगे।

लोकमत ग्रुप और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया आयोजन

यह स्पेशल इनिशिएटिव लोकमत मीडिया ग्रुप के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉ. विजय दर्डा के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कार्यक्रम का आयोजन लोकमत ग्रुप और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर किया है।

कार्यक्रम में शामिल होंगे कई बड़े नाम

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, मेयर नीता ठाकरे और म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. विपिन इटनकर भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई एमिनेंट पर्सनैलिटीज के भी कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है।

मुंबई में जेन-जी से बातचीत के बाद अब नागपुर पर नजर

लोकमत मीडिया ग्रुप के मुताबिक मुंबई में मोहन भागवत की जेन-जी के साथ हुई बातचीत को देश और इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चा मिली थी। अब नागपुर में वह फिर युवाओं से संवाद करने जा रहे हैं। आरएसएस हेडक्वार्टर वाले शहर में होने की वजह से इस कार्यक्रम को लेकर खास दिलचस्पी बनी हुई है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2026