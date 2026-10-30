RK Sinha Death: BJP के पूर्व नेता और SIS ग्रुप के फाउंडर आरके सिन्हा का 75 साल की उम्र में निधन, जानें उनका सफर

बीजेपी के पूर्व नेता और जाने-माने बिजनेसमैन आरके सिन्हा का निधन हो गया है। राजनीति से लेकर बिजनेस की दुनिया तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। बिहार के पटना से शुरू हुआ उनका कारोबारी सफर विदेशों तक पहुंचा। वह पत्रकारिता और समाज सेवा से भी जुड़े रहे। उनके निधन के बाद राजनीतिक और कारोबारी जगत में शोक की लहर है। आइए जानते हैं उनके निधन, राजनीतिक करियर और बिजनेस से जुड़ी अहम बातें।

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नोएडा में हुआ निधन, पटना में अंतिम दर्शन

बीजेपी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद रहे रवींद्र किशोर सिन्हा यानी आरके सिन्हा का शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने नोएडा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। वह सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (SIS) ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन थे। उनके निधन पर कई राजनीतिक नेताओं, कारोबारी साथियों और समर्थकों ने दुख जताया है। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। वहां पाटलिपुत्र इलाके के अन्नपूर्णा भवन में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अंतिम संस्कार का समय और बाकी जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

बिहार के नेताओं ने जताया दुख

आरके सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता, समाज सेवा और संगठन से जुड़े कामों में आरके सिन्हा का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए ऐसी क्षति बताया, जिसकी भरपाई मुश्किल है। जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने भी उनके निधन पर शोक जताया और इसे बड़ी क्षति बताया।

कौन थे आरके सिन्हा, कैसा रहा राजनीतिक सफर?

आरके सिन्हा का जन्म 22 सितंबर 1951 को हुआ था। वह बीजेपी के शुरुआती संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। पार्टी बनने के शुरुआती दौर से ही उनका बीजेपी से जुड़ाव रहा। इससे पहले वह भारतीय जनसंघ से भी जुड़े हुए थे। बाद में वह बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद बने। राजनीति के साथ उन्होंने बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई। खासतौर पर प्राइवेट सिक्योरिटी और मैनपावर सर्विसेज के क्षेत्र में उनका नाम प्रमुख कारोबारियों में गिना जाने लगा।

1974 में पटना से शुरू किया SIS ग्रुप

आरके सिन्हा ने साल 1974 में पटना में SIS ग्रुप की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में अपना कारोबार फैलाया। इसके बाद कंपनी ऑस्ट्रेलिया समेत विदेशी बाजारों तक पहुंची। SIS ग्रुप सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी सेवाएं देता है। कंपनी एशिया-पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनियों में शामिल हुई। इसके जरिए कई लोगों को रोजगार मिला और अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों को सेवाएं दी गईं। पटना से एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू करके उसे इंटरनेशनल बिजनेस बनाने का सफर आरके सिन्हा की सबसे बड़ी कारोबारी उपलब्धियों में शामिल रहा।