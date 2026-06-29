3 घंटे में ₹2350, महीने में ₹70,000! ऋषिकेश में तिलक लगाकर कमाई का दावा, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वायरल वीडियो
क्या सिर्फ लोगों को तिलक लगाकर हर महीने 70 हजार रुपये तक कमाए जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया गया है। इस वीडियो को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने भी शेयर किया है, जिसके बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है।
In Short
- बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है।
- वीडियो में एक युवक ने तिलक लगाकर कमाई का दावा किया है।
- युवक के मुताबिक, रोज तिलक लगाकर महीने में करीब 70 हजार रुपये तक कमाए जा सकते हैं।
क्या तिलक लगाना भी कमाई का जरिया बन सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा दावा किया गया है। मशहूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने जब इस वीडियो को शेयर किया, तो यह तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "पैसा कमाने का नया रास्ता खुल गया है।" आइए जानते हैं वीडियो में युवक ने कमाई का कौन-सा तरीका बताया है।
युवक ने बताया कैसे होती है कमाई
वीडियो में युवक बताता है कि इसके लिए सिर्फ पारंपरिक कपड़े पहनकर श्रद्धालुओं को तिलक लगाना होता है। उसके मुताबिक, दिन की शुरुआत में कम लोग तिलक लगवाते हैं, इसलिए कमाई भी कम होती है।
लेकिन जैसे ही शाम को गंगा आरती शुरू होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है और इसी के साथ उसकी कमाई भी तेजी से बढ़ जाती है।
शुरुआत में होती है कम कमाई
युवक के अनुसार, शुरुआत के करीब एक घंटे में वह सिर्फ 20 लोगों को ही तिलक लगा पाता है। इस दौरान उसकी कमाई केवल 50 से 60 रुपये होती है। लेकिन शाम को गंगा आरती शुरू होने के बाद वह घाट पर पहुंच जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिलक लगवाते हैं।
सिर्फ 3 घंटे में 2,350 रुपये की कमाई
वीडियो में युवक दावा करता है कि गंगा आरती के दौरान करीब 3 घंटे में वह लगभग 400 लोगों को तिलक लगाता है। कोई उसे 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये, जबकि कुछ लोग 100 रुपये भी देते हैं। इस तरह उसकी कुल कमाई करीब 2,350 रुपये हो जाती है।
महीने में 70 हजार रुपये तक का दावा
वीडियो के आखिर में युवक कहता है कि अगर रोज कुछ घंटे इसी तरह काम किया जाए, तो महीने में करीब 70 हजार रुपये तक कमाए जा सकते हैं। हर्ष गोयनका के शेयर करने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।