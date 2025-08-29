Reliance AGM: आज दोपहर 2 बजे जियो, रिलायंस रिटेल और न्यू एनर्जी पर हो सकती है बड़ी घोषणाएं - Details

Reliance AGM: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज अपनी 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) का आयोजन दोपहर 2 बजे करेगा। इस AGM में निवेशकों के नजर में न्यू एनर्जी, रिटेल, और टेलीकॉम बिजनेस पर की जाने वाली घोषणाओं पर होंगी। RIL का AGM ऐतिहासिक रूप से बड़े-बड़े खुलासों का मंच रहा है, और इस बार भी इस बैठक से उम्मीदें बड़ी हैं।

न्यू एनर्जी क्षेत्र पर ध्यान

इस AGM में मुख्य ध्यान RIL के न्यू एनर्जी (NE) प्लेटफॉर्म पर होगा, जहां कंपनी अगले चार से छह तिमाहियों के भीतर ऑपरेशनल लॉन्च की योजना बना रही है। RIL के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइज़र और बैटरी निर्माण के साथ-साथ पॉलीसिलिकॉन से लेकर मॉड्यूल्स तक पूरी वैल्यू चेन पर ध्यान केंद्रित होगा। कंपनी लागत में लगभग 25% कमी लाने के लिए कैप्टिव ग्रीन पावर का उपयोग करने की योजना बना रही है।

Jio और Reliance Retail के IPO की समयसीमा

निवेशक Reliance Retail और Jio Platforms के IPO की समयसीमा का इंतजार कर रहे हैं। जबकि दोनों बिजनेस की भारी वैल्यूएशन होने की संभावना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के कारण तुरंत प्रॉफिट सीमित हो सकते हैं। फिर भी, किसी भी समयसीमा की घोषणा कंपनी के लिए एक बड़ा वैल्यू-अनलॉकिंग ट्रिगर हो सकती है।

Jio Airfiber और AI पर जोर

जियो पर इस AGM के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं। CLSA ने कहा कि FY25 एनुअल रिपोर्ट में Jio AirFiber द्वारा होम ब्रॉडबैंड के तेजी से विस्तार का संकेत दिया गया है, और कंपनी का टारगेट 10 करोड़ घरों तक Fiber और AirFiber के जरिए पहुंचने का है। इसके साथ ही, Jio के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रणनीति पर भी बयान की उम्मीद है। टेलीकॉम क्षेत्र में हालिया टैरिफ वृद्धि और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की बढ़ोतरी के कारण आर्थिक लाभ भी मिल सकता है।

रिटेल बिजनेस में वृद्धि

Reliance Retail पर भी निवेशकों की नजर होगी। एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि स्टोर विस्तार, ऑमनी-चैनल इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप्स के बारे में अपडेट आएगा, जो भारत की कंज्यूमर स्टोरी में इसकी लीडरशिप को मजबूत कर सकता है।

ब्रोकरेज की राय और RIL का टारगेट