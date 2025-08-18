scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगअब हर्बल और हेल्दी ड्रिंक बेचेंगे मुकेश अंबानी! इस कंपनी का किया अधिग्रहण

अब हर्बल और हेल्दी ड्रिंक बेचेंगे मुकेश अंबानी! इस कंपनी का किया अधिग्रहण

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने सेहतमंद और फंक्शनल ड्रिंक्स के बिजनेस में कदम रखा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 18, 2025 16:56 IST

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की एफएमसीजी आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने हेल्दी बेवरेज सेगमेंट में एंट्री ली है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने सेहतमंद और फंक्शनल ड्रिंक्स के बिजनेस में कदम रखा है। इसके तहत कंपनी ने Naturedge Beverages Pvt. Ltd. के साथ जॉइंट वेंचर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

RCPL ने कहा कि यह साझेदारी उपभोक्ताओं को हर्बल-नेचुरल बेवरेजेज की नई रेंज उपलब्ध कराने के लिए की गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह अपने पेय पदार्थ पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए एक Total Beverage Company के रूप में उभरे। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया की सेहतमंद ड्रिंक्स का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और हेल्दी विकल्पों को पसंद कर रहे हैं।

Naturedge Beverages की शुरुआत साल 2018 में सिद्धेश शर्मा ने की थी, जो भारत की जानी-मानी आयुर्वेदिक कंपनी बैद्यनाथ ग्रुप से जुड़े तीसरी पीढ़ी के उद्यमी हैं। यह कंपनी भारतीय आयुर्वेद और आज के दौर की पेय जरूरतों को मिलाकर हेल्दी ड्रिंक्स बनाने पर काम कर रही है।

इनका प्रमुख प्रोडक्ट 'Shunya' है, जो एक हर्ब से भरपूर हेल्दी ड्रिंक है। इसमें ना तो शुगर है, ना ही कैलोरी, फिर भी यह लोगों को ऊर्जा देता है और सेहतमंद विकल्प के तौर पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

Shunya में अश्वगंधा, ब्राह्मी, खस, कोकम और ग्रीन टी जैसे भारतीय सुपर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर और दिमाग को तरोताजा रखते हैं और दिनभर एक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं।

रिलायंस कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने कहा कि हम इस साझेदारी (जॉइंट वेंचर) की घोषणा करते हुए बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे हमारे ड्रिंक्स पोर्टफोलियो में आयुर्वेद से प्रेरित हेल्दी और फंक्शनल ड्रिंक्स जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि Shunya ने बहुत कम समय में सेहत को लेकर सजग लोगों के बीच अच्छी पहचान बना ली है, क्योंकि यह हर्ब्स के फायदे को आज के दौर के आसान फ़ॉर्मेट में पेश करता है।

Naturedge Beverages प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सिद्धेश शर्मा ने इस ज्वाइंट वेंचर पर कहा कि RCPL के साथ हमारी साझेदारी यह दिखाती है कि Shunya को यूजर्स के बीच तेजी से पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारा और RCPL का एक जैसा सपना है-Shunya को पूरे भारत में एक ऐसा ब्रांड बनाना जो हर्बल और नेचुरल ड्रिंक्स पसंद करने वाले लोगों के लिए ताजगी और स्वाद से भरपूर विकल्प दे सके। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2025