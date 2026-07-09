Startup employee viral post: एक स्टार्टअप कर्मचारी की Reddit पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कर्मचारी ने कहा कि देर रात वह काम की कॉल नहीं उठा पाया, क्योंकि वह सो गया था। इसके बाद कंपनी ने उसकी मां से बात की और उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। इस मामले के बाद देर रात तक काम कराने और कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव डालने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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दिनभर काम, फिर भी रात तक ड्यूटी

कर्मचारी ने बताया कि उसकी सैलरी ₹23,000 महीना है। उसने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया। इसके बाद एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से उसे रात तक काम करना पड़ा। कर्मचारी के मुताबिक, उसकी टीम चाहती थी कि सभी लोग रात करीब 2 बजे तक ऑनलाइन रहें।

कर्मचारी ने Reddit पर लिखा कि पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करने से उसकी आंखों में बहुत दर्द हो गया था। इसके बाद उसने दवा ली और सो गया।

आधी रात की कॉल, मां ने उठाया फोन

कर्मचारी ने बताया कि देर रात कंपनी की तरफ से WhatsApp ग्रुप कॉल आई और फोन बार-बार बजता रहा। वह उस समय सो रहा था, इसलिए उसकी मां ने फोन उठा लिया। कर्मचारी के मुताबिक, कॉल करने वालों ने उसकी मां के सामने ही उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए।

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कर्मचारी का कहना है कि कंपनी वालों ने उसकी मां से कहा कि यह फुल-टाइम नौकरी है, इसलिए उसे सोना नहीं चाहिए था और यह सही तरीका नहीं है। इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया कि कभी-कभी जरूरी काम के लिए देर तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार को इसमें शामिल करना ठीक नहीं है।

लोगों ने कंपनी पर उठाए सवाल

पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कंपनी के तरीके को गलत बताया। लोगों ने कहा कि पूरे दिन काम कराने के बाद रात 2 बजे तक जागकर काम करने को कहना ठीक नहीं है। कई लोगों ने यह भी कहा कि ₹23,000 की सैलरी में इतना ज्यादा काम करवाना सही नहीं है।

एक यूजर ने कहा कि कंपनी को काम से जुड़ी बातें ईमेल के जरिए करनी चाहिए थीं। दूसरे यूजर ने लिखा कि उसका मजदूर भी इससे ज्यादा कमाता है और उसे खाना, चाय और आराम का समय भी मिलता है। एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया कि कर्मचारी को यह तय करना चाहिए कि उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है - पैसे या फिर आराम और निजी जिंदगी।