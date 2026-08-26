नेपाल बाढ़ की तबाही, रसुवा में मचा हाहाकार 105 भारतीयों की तलाश जारी

नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास आई अचानक फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक, इस बाढ़ के बाद 384 यात्रियों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें करीब 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।

384 यात्रियों की लापता सूची जारी

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नेपाल टूरिज्म बोर्ड की शुरुआती सूची के अनुसार, लापता यात्रियों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई है।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि यह शुरुआती जानकारी है और सभी लोगों की स्थिति की पुष्टि की जा रही है।

भोटेकोशी नदी में अचानक बढ़ा पानी

रसुवा जिले में बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। बताया जा रहा है कि यह पानी तिब्बत की दिशा से आया था।

Around 105 Indians among the foreign nationals reported missing after the flash flood in Nepal’s Rasuwa area: Nepal Tourism Board pic.twitter.com/TTZgt4ZSHv — ANI (@ANI) August 26, 2026

तेज बहाव के कारण टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बाढ़ में कई वाहन, सामान, पुल और अन्य ढांचे बह गए। नदी किनारे बसे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए।

नेपाल चीन सीमा मार्ग को नुकसान

इस बाढ़ का असर नेपाल और तिब्बत के बीच अहम व्यापार मार्ग पर भी पड़ा है। रसुवागढ़ी बॉर्डर इलाके में मौजूद कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्रों में कई बस्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य जरूरी ढांचों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है।

सेना और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें लोगों की तलाश और मदद में जुटी हैं।

नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर और आपदा राहत टीमों को भी अभियान में लगाया है ताकि दूरदराज के प्रभावित इलाकों तक पहुंचा जा सके।

लापता लोगों की तलाश जारी

नेपाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड यात्रा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर लापता यात्रियों की जानकारी जुटा रहा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

