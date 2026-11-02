एलन मस्क से 5000 साल पहले भारत में थी उड़ने वाली कार? रणबीर कपूर के बयान ने मचाई हलचल

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में शानदार VFX और पौराणिक कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी है। इसी बीच रणबीर कपूर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एलन मस्क की उड़ने वाली कार की तुलना रामायण के पुष्पक विमान से की है। आखिर रणबीर ने ऐसा क्या कहा और फिल्म में पुष्पक विमान को किस तरह दिखाया जाएगा? आइए जानते हैं।

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एलन मस्क की उड़ने वाली कार पर क्या बोले रणबीर कपूर?

रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के दौरान टीवी प्रेजेंटर सुमा के 'चैट शो' में हिस्सा लिया। बातचीत के दौरान उन्होंने एलन मस्क की नई फ्लाइंग कार का जिक्र किया।

रणबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "एलन मस्क ने हाल ही में उड़ने वाली कार बनाई है। मुझे लगता है कि भारत ने यह काम 5000 साल पहले ही कर लिया था।"

उनका इशारा रामायण में बताए गए पुष्पक विमान की तरफ था। इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ लोगों को उनका बयान मजेदार लगा, जबकि कुछ ने पौराणिक कहानी की तुलना आधुनिक टेक्नोलॉजी से करने पर सवाल उठाए।

एलन मस्क की किस कार से की तुलना?

रणबीर कपूर जिस कार की बात कर रहे थे, वह टेस्ला की नई रोडस्टर है। एलन मस्क ने 15 अक्टूबर को टेक्सास में आयोजित एक इवेंट में इसे पेश किया था।

Ranbir Kapoor On Elon Musk's Tesla Roadster 😭 I must also add that Elon Musk recently invented a flying car , i think India did it 5000 two days back , india did 5000 back #Ramayana https://t.co/s4kA8JwbNH — Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) October 31, 2026

इस कार में रॉकेट जैसे थ्रस्टर्स दिखाए गए थे। मस्क ने संकेत दिया था कि इनकी मदद से कार उड़ भी सकती है। हालांकि, इसे लेकर अभी वास्तविक उड़ान की पुष्टि नहीं हुई है।

रामायण में पुष्पक विमान की क्या है कहानी?

वाल्मीकि रामायण सहित हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। इसे एक दिव्य विमान बताया गया है, जो खुद उड़ सकता था और जिसका संबंध रावण से था।

हालांकि, पुष्पक विमान पौराणिक कहानी का हिस्सा है। इसके वास्तविक तकनीकी आविष्कार होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

पुष्पक विमान के VFX पर कितनी मेहनत हुई?

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में पुष्पक विमान की अहम भूमिका होगी। खासकर रावण और जटायु के युद्ध वाले सीन में इसे दिखाया जाएगा।

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नितेश तिवारी के मुताबिक, पुष्पक विमान का फाइनल लुक तैयार करने में करीब दो साल लगे। टीम ने 40 से 50 डिजाइन पर काम करने के बाद एक डिजाइन चुना।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं, रावण-जटायु के युद्ध वाले सीन को पूरा करने में लगभग साढ़े छह साल लगे। हजारों VFX आर्टिस्ट ने बादलों, रोशनी, कॉन्ट्रास्ट और हर फ्रेम की बारीकियों पर काम किया।

कब रिलीज होगी रणबीर कपूर की रामायण?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं।

रिलीज से पहले रणबीर का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। इसके साथ ही फिल्म में पुष्पक विमान और रावण-जटायु के युद्ध को बड़े पर्दे पर देखने को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है।