रणबीर कपूर की 'रामायण' ने रिलीज से पहले ही मचाई हलचल, क्या OTT पर देखने के लिए अलग से देने होंगे पैसे?

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की डील हुई है। इतना ही नहीं, सिनेमाघरों के बाद फिल्म को ओटीटी पर दिखाने का तरीका भी अलग हो सकता है।

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₹450 करोड़ में हुई रामायण की डील?

सैकनिल्क की 22 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट वन' के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की डील करीब ₹450 करोड़ में हुई है। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है, तो यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी प्री-रिलीज कमर्शियल डील्स में शामिल हो सकती है। हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इस रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

JioHotstar पर अलग से देने होंगे पैसे?

रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 'रामायण' को जियोहॉटस्टार पर पे-पर-व्यू मॉडल के तहत स्ट्रीम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 5 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

धुरंधर 2 ने भी की ₹245 करोड़ की डील

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने भी नॉन-थिएट्रिकल राइट्स के जरिए बड़ी रकम हासिल करने की खबर है। पिंकविला के मुताबिक, फिल्म के डिजिटल राइट्स जियोहॉटस्टार ने ₹150 करोड़ में खरीदे हैं।

इसके अलावा स्टार नेटवर्क ने ₹50 करोड़ में सैटेलाइट राइट्स और टी-सीरीज ने ₹45 करोड़ में म्यूजिक राइट्स हासिल किए हैं। इस तरह फिल्म की कुल डील ₹245 करोड़ बताई जा रही है।

इन फिल्मों के डिजिटल राइट्स भी करोड़ों में बिके

रिपोर्टेड आंकड़ों के मुताबिक, 'कल्कि 2898 एडी' के डिजिटल राइट्स करीब ₹375 करोड़ में बिके थे। वहीं, 'आरआरआर' के लिए ₹325 करोड़ और 'केजीएफ: चैप्टर 2' के लिए ₹320 करोड़ की डील हुई थी।

'पुष्पा 2: द रूल' के डिजिटल राइट्स ₹275 करोड़ और 'आदिपुरुष' के करीब ₹200 करोड़ में बिकने की खबर थी। इसके अलावा 'सालार: पार्ट 1' ने ₹160 करोड़ या उससे ज्यादा और 'देवरा: पार्ट 1' ने करीब ₹150-155 करोड़ हासिल किए थे।

क्यों खास है रामायण की डील?

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 'रामायण' की ₹450 करोड़ की कथित डील में डिजिटल और सैटेलाइट दोनों राइट्स शामिल हैं, जबकि दूसरी कई फिल्मों के आंकड़े सिर्फ डिजिटल राइट्स के हैं। इसलिए इनकी सीधी तुलना नहीं की जा सकती।

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हालांकि, इतनी बड़ी डील दिखाती है कि फिल्मों की रिलीज से पहले ओटीटी और टीवी राइट्स अब कमाई का अहम जरिया बन चुके हैं।