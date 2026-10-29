Ramayana के लिए बने 4,500 से ज्यादा गहने! राम, सीता और रावण के लुक पर 18 महीने तक हुई मेहनत, जानें क्या है खास

नितेश तिवारी की फिल्म 'Ramayana: Rise of a Legend' को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। फिल्म में राम, सीता और रावण के किरदारों को खास अंदाज में दिखाने की तैयारी की गई है। इनके कपड़ों से लेकर गहनों तक, हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया है। खास बात यह है कि फिल्म में गहने सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किरदारों की कहानी बताने के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इन गहनों को किसने बनाया और इनके डिजाइन में क्या खास रखा गया है।

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18 महीने में बने 4,500 से ज्यादा गहने

The Hollywood Reporter India की रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड Tribe Amrapali ने फिल्म के पहले पार्ट के लिए 4,500 से ज्यादा गहने तैयार किए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 18 महीने लगे। Amrapali Jewels के CEO और Creative Director तरंग अरोड़ा की देखरेख में ये गहने बनाए गए। खास बात यह है कि कोई भी गहना कंपनी के पुराने कलेक्शन से नहीं लिया गया, बल्कि हर पीस फिल्म के लिए नए सिरे से तैयार किया गया।

अयोध्या, मिथिला और लंका के गहने अलग

फिल्म में तीनों राज्यों की पहचान उनके गहनों से भी दिखाई जाएगी। अयोध्या के गहनों में सादगी, शाही अंदाज और राम से जुड़ा सूर्य का चिन्ह रखा गया है। मिथिला में सीता के लिए फूलों जैसे डिजाइन और बारीक कारीगरी वाले गहने बनाए गए हैं। वहीं, लंका के गहनों में बड़े डिजाइन, नुकीले आकार और गहरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।

रावण के गहनों में दिखेगी शिव भक्ति

रावण के गहने तैयार करते समय उसकी ताकत, राजा होने की पहचान और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति का ध्यान रखा गया। डिजाइन टीम ने भारतीय पौराणिक कथाओं, पुराने मंदिरों, मूर्तियों और पारंपरिक गहनों का अध्ययन किया। इसके लिए Amrapali Museum से भी पुराने डिजाइन के आइडिया लिए गए।

राम और सीता के गहनों से जुड़ेगी कहानी

फिल्म में राम के अयोध्या वाले गहने वनवास के दौरान पहने गए गहनों से अलग होंगे। वहीं, सीता के अपहरण के दौरान गिराए गए गहने भी कहानी का अहम हिस्सा होंगे। तरंग अरोड़ा के मुताबिक, राम सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि पति, बेटे और भाई भी हैं। इसलिए हर रिश्ते और परिस्थिति के हिसाब से गहनों पर काम किया गया।

बड़े पर्दे के लिए खास तैयारी

गहनों को इस तरह बनाया गया कि वे IMAX जैसे बड़े पर्दे पर साफ दिखाई दें और कलाकारों को चलने-फिरने में परेशानी भी न हो। शूटिंग के दौरान कई बार डिजाइन बदलने पड़े और कुछ गहने टूटे भी। फिल्म की टीम के मुताबिक, ये गहने किरदारों की पहचान और उनके बदलते सफर को दिखाने में मदद करेंगे।

बाहुबली और मणिकर्णिका में भी किया काम

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Amrapali इससे पहले 'Baahubali', 'Manikarnika' और 'Tumbbad' जैसी फिल्मों के लिए भी गहने तैयार कर चुका है। पुराने और पौराणिक दौर को गहनों के जरिए पर्दे पर दिखाने का यही अनुभव अब 'Ramayana: Rise of a Legend' में इस्तेमाल किया गया है।