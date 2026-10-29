Ramayana में AI से डबिंग की खबरों पर नितेश तिवारी ने तोड़ी चुप्पी, बताया फिल्म में कहां हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

Ramayana AI Controversy: रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल है। फिल्म में AI से आवाजें तैयार किए जाने की खबरों के बीच डायरेक्टर नितेश तिवारी ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि फिल्म में AI का इस्तेमाल आखिर किस काम के लिए किया गया है।

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AI से नहीं हुई फिल्म की डबिंग

नितेश तिवारी ने साफ किया है कि 'रामायण' में किसी भी किरदार की आवाज AI से तैयार नहीं की गई है। फिल्म की सभी आवाजों की डबिंग असली वॉइस आर्टिस्ट्स ने की है। AI का इस्तेमाल सिर्फ लिप-सिंकिंग के लिए हुआ है। यानी स्क्रीन पर किरदारों के होंठ उनकी बोली गई भाषा के मुताबिक हिलते दिखाई दें। इससे अलग-अलग भाषाओं में फिल्म देखने वाले दर्शकों को डायलॉग ज्यादा नेचुरल लगेंगे।

सोशल मीडिया पर सामने आया बयान

नितेश तिवारी की यह सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर The Cinema Ledger की एक पोस्ट के जरिए सामने आई। इसमें उनका एक वीडियो शेयर किया गया है। पोस्ट के मुताबिक, फिल्म में आवाजें इंसानी कलाकारों ने रिकॉर्ड की हैं। AI का काम सिर्फ होंठों की मूवमेंट को डायलॉग से मिलाना है। इससे फिल्म के अलग-अलग भाषाओं वाले वर्जन को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति साफ हुई है।

फिल्म में कौन निभा रहा कौन सा किरदार?

'रामायण' का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। वहीं, यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। फिल्म अपने बड़े बजट, विजुअल इफेक्ट्स और शानदार स्टारकास्ट को लेकर चर्चा में है।

दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी

फिल्म के मेकर्स 'रामायण' को भारत के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए फिल्म को कई भाषाओं में पेश करने की योजना है। अलग-अलग भाषाओं में डायलॉग बदलने पर किरदारों के होंठों की मूवमेंट भी अलग दिख सकती है। इसी अंतर को कम करने के लिए AI की मदद ली गई है, ताकि दर्शकों को फिल्म देखते समय ज्यादा नेचुरल अनुभव मिले।

फिल्म इंडस्ट्री में AI को लेकर क्यों है बहस?

फिल्म इंडस्ट्री में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। विजुअल इफेक्ट्स, पोस्ट-प्रोडक्शन और अलग-अलग भाषाओं में फिल्म तैयार करने जैसे कामों में इस टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। हालांकि, इससे वॉइस आर्टिस्ट्स की नौकरियों, कलाकारों की आवाज की नकल और क्रिएटिव काम पर असर पड़ने की चिंता भी बढ़ी है। नितेश तिवारी के बयान से साफ होता है कि 'रामायण' में AI को तकनीकी मदद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, न कि कलाकारों की आवाज की जगह लेने के लिए।