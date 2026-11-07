बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का शानदार प्रदर्शन! दो दिन में ₹221 करोड़ की कमाई, क्या दिवाली पर टूटेंगे रिकॉर्ड?

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश (Yash) की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के सिर्फ दो दिनों में दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है। अब दिवाली वीकेंड पर फिल्म की कमाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

advertisement

दूसरे दिन कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, 'रामायण' ने पहले दिन गुरुवार को 64.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, दूसरे दिन शुक्रवार को फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये कमाए।

इस तरह दो दिनों में फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 112.90 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 134.80 करोड़ रुपये रहा।

विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। शुक्रवार तक फिल्म ने विदेशी बाजारों से 86.25 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 221.05 करोड़ रुपये हो गई है।

हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में कैसा प्रदर्शन?

'रामायण' को हिंदी के साथ कई दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। फिल्म ने सबसे ज्यादा 83 करोड़ रुपये हिंदी बाजार से कमाए हैं।

इसके अलावा कन्नड़ में 12.40 करोड़ रुपये, तेलुगु में 10.75 करोड़ रुपये, तमिल में 4.10 करोड़ रुपये और मलयालम में 2.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है।

शुक्रवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 28.46% रही। सबसे ज्यादा दर्शक रात के शो में पहुंचे, जहां ऑक्यूपेंसी 45.31% दर्ज की गई।

Image Credit: AajTak

तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग में कितना दम?

फिल्म की तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग भी मजबूत रही है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 7 बजे तक 13 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। इनकी कुल कीमत 47.46 करोड़ रुपये रही, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह आंकड़ा 41.18 करोड़ रुपये था।

एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन सबसे आगे रहा। शहरों की बात करें तो बेंगलुरु से 6.41 करोड़ रुपये, मुंबई से 5.71 करोड़ रुपये और दिल्ली-NCR से 5.26 करोड़ रुपये की बुकिंग दर्ज हुई।

₹4,000 करोड़ के बजट में बनी है 'रामायण'

नितेश तिवारी की 'रामायण' दो हिस्सों में बनाई गई है। इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं। दोनों हिस्सों का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इनके अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर ने जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है।