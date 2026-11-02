रिलीज से पहले 'रामायण' की बंपर कमाई! एडवांस बुकिंग में ₹75 करोड़ का आंकड़ा पार, क्या बनेगा नया रिकॉर्ड?

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में है। नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज में अभी तीन दिन बाकी हैं, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग ने बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म की दुनियाभर में करीब 75 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

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भारत में कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग से करीब 45.35 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज हुई है। इसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। देशभर में 35,294 शो के लिए लगभग 10.85 लाख टिकट बुक हुए हैं। ब्लॉक सीटों को हटाने पर एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 36.39 करोड़ रुपये है।

विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंटरनेशनल एडवांस बुकिंग करीब 35 लाख डॉलर यानी लगभग 31.3 करोड़ रुपये पहुंच गई है। उत्तरी अमेरिका में सिर्फ पेड प्रीव्यू की बुकिंग 10 लाख डॉलर पार कर चुकी है।

किन शहरों में सबसे ज्यादा दिख रहा क्रेज?

भारत में फिल्म के हिंदी वर्जन की सबसे ज्यादा मांग है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है। हैदराबाद में भी टिकटों की बिक्री मजबूत है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हिंदी बाजार के साथ कर्नाटक में भी फिल्म को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आईमैक्स जैसे प्रीमियम स्क्रीन पर महंगे टिकट भी फिल्म की कमाई बढ़ा सकते हैं।

पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है रामायण?

ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी के मुताबिक, फिल्म का हिंदी वर्जन पहले दिन 50 से 65 करोड़ रुपये कमा सकता है। दूसरी भाषाओं से 45 से 50 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है। इनमें अकेले कर्नाटक से 35 से 40 करोड़ रुपये आने की संभावना जताई गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श भी फिल्म की ओपनिंग को लेकर उत्साहित हैं। उनके मुताबिक, रामायण की कहानी से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

चीन में भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी?

सोनी पिक्चर्स फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिलीज कर रही है। चीन के लिए इसका नाम 'Ramayana: The Legend of the Prince' रखा गया है। हालांकि, चीन में रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां फिल्म दो सप्ताह बाद रिलीज हो सकती है।

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अक्षय राठी ने चीन में 20,000 से 25,000 स्क्रीन पर रिलीज की संभावना का उदाहरण दिया है। नितेश तिवारी की पिछली फिल्म 'दंगल' ने चीन में बड़ी सफलता हासिल की थी। ऐसे में 'रामायण' से भी उम्मीदें बढ़ी हैं।

फिलहाल सबकी नजर 5 नवंबर की ओपनिंग पर है। वहीं, फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2028 पर रिलीज होने की बात कही जा रही है।