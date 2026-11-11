रणबीर कपूर की 'रामायण' ने मचाया धमाल! 6 दिन में कमाए ₹823 करोड़, विदेशों में भी रिकॉर्ड

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। दिवाली के बाद भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई है। रिलीज के सिर्फ छह दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में ₹823.50 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को त्योहारों की छुट्टियों, टिकटों पर छूट और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया का फायदा मिल रहा है।

advertisement

छठे दिन कितनी हुई कमाई?

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को भारत में ₹94.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। सोमवार को यह आंकड़ा ₹107.50 करोड़ था। यानी मंगलवार को कमाई में 12.5 फीसदी की गिरावट आई।

इसके बावजूद फिल्म की कमाई शानदार बनी हुई है। भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹440.45 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹526.50 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने ₹297 करोड़ कमाए हैं।

दिवाली के बाद भी सिनेमाघरों में भीड़

फिल्म ने सोमवार को रिकॉर्ड कमाई की थी, जिसे भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा मंडे कलेक्शन बताया गया। मंगलवार को भाई दूज की छुट्टी का भी फिल्म को फायदा मिला।

सोमवार दोपहर BookMyShow पर हर घंटे करीब 1.40 लाख टिकट बिक रहे थे। मंगलवार दोपहर एक बजे के आसपास भी हर घंटे करीब 95,000 टिकटों की बिक्री हो रही थी।

हिंदी वर्जन से सबसे ज्यादा कमाई

छठे दिन फिल्म के अलग-अलग भाषाओं के 24,000 से ज्यादा शो चले। हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा ₹76 करोड़ कमाए। इसके बाद कन्नड़ से ₹7.75 करोड़, तेलुगु से ₹4 करोड़, तमिल से ₹3.60 करोड़ और मलयालम से ₹2.75 करोड़ की कमाई हुई।

विदेशों में भी 'रामायण' का जलवा

फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले सोमवार को वहां फिल्म ने 13.7 लाख डॉलर की कमाई की।

Venky Box Office के आंकड़ों के मुताबिक, इसने 'धुरंधर 2' का पिछला रिकॉर्ड करीब 20.2 फीसदी से तोड़ दिया। फिल्म ने 'दंगल' और 'डंकी' के पहले सोमवार के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।

हालांकि, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने छह दिनों में दुनियाभर से करीब ₹935 करोड़ कमाए थे।

कब आएगा रामायण का दूसरा पार्ट?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं।

नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर फिल्म बनाई है। इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है।