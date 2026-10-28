रिलीज से पहले ही 'रामायण' का धमाका! रणबीर कपूर की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में पार किया ₹14 करोड़ का आंकड़ा

रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म को सिनेमाघरों में आने में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन के लिए भारत में 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग दर्ज कर ली है। खास बात यह है कि हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

advertisement

पहले दिन के लिए बिक गए कितने टिकट?

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' ने भारत में ओपनिंग डे के लिए 14.05 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है। इसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। इन्हें हटाने पर टिकटों की वास्तविक प्री-सेल्स 11.33 करोड़ रुपये है।

फिल्म के 5 नवंबर के शो के लिए करीब 2.62 लाख टिकट बिक चुके हैं। देशभर में 6,134 शो के लिए बुकिंग हुई है और अपडेट के समय ऑक्यूपेंसी 19 फीसदी थी। दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा 2.75 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है। इसके बाद मुंबई में 1.94 करोड़ और बेंगलुरु में 1.75 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है।

हिंदी के साथ दक्षिण भारत में भी जबरदस्त क्रेज

फिल्म की एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन सबसे आगे है। सैकनिल्क के मुताबिक, हिंदी में करीब 10.16 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है, जो कुल एडवांस कलेक्शन का लगभग 86 फीसदी है।

वहीं, कन्नड़ वर्जन ने 1.27 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी है। तेलुगु वर्जन में 37.85 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।

विदेशों में भी 'रामायण' का जलवा

भारत के अलावा विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के अनुसार, रिलीज से आठ दिन पहले ही विदेशों में ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग 20 लाख डॉलर के पार पहुंच गई थी।

अकेले उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने 7.50 लाख डॉलर की एडवांस कमाई की है। इसमें 5.50 लाख डॉलर की बुकिंग प्रीमियर शो से हुई है।

साउथ में यश की लोकप्रियता का मिलेगा फायदा?

फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस कर्नाटक में फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। यश फिल्म के सह-निर्माता भी हैं। कर्नाटक में राज्यवार एडवांस बुकिंग करीब 2 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिल राजू, तमिलनाडु में थिंक स्टूडियोज और केरल में ई4 एंटरटेनमेंट फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन संभालेंगे।

क्या ओपनिंग डे पर बनेगा बड़ा रिकॉर्ड?

फिल्म की रिलीज में अभी एक हफ्ते से ज्यादा समय है। ऐसे में नए शो और स्क्रीन जुड़ने से एडवांस बुकिंग का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि, पहले दिन की अंतिम कमाई सिनेमाघरों में टिकट खरीदने वाले दर्शकों और शुरुआती शो के बाद मिलने वाले रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी।

advertisement

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।