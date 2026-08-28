रक्षाबंधन पर बहन को दें कुछ खास, छोटी से बड़ी बहन तक के लिए 7 Gift Ideas

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को तोहफा देता है. लेकिन हर साल भाई के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बहन को ऐसा क्या गिफ्ट दें जो उसे पसंद भी आए और लंबे समय तक उसके काम भी आए.

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अगर आप भी इस रक्षाबंधन पर बहन के लिए गिफ्ट चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं तो उसकी पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर तोहफा चुन सकते हैं. गिफ्ट की कीमत से ज्यादा उसमें जुड़ी भावनाएं मायने रखती हैं.

छोटी बहन के लिए स्मार्टवॉच

अगर आपकी छोटी बहन स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है तो उसके लिए स्मार्टवॉच एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसमें फिटनेस ट्रैकिंग, अलार्म और कॉल नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. आप उसकी पसंद और अपने बजट के हिसाब से स्मार्टवॉच का डिजाइन और रंग चुन सकते हैं.

(Photo: Aaj Tak)

बड़ी बहन के लिए हैंडबैग

बड़ी बहन को स्टाइलिश हैंडबैग गिफ्ट किया जा सकता है. ऐसा बैग चुनें जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें आसानी से रखी जा सकें. न्यूट्रल कलर का हैंडबैग ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटफिट तक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

शादीशुदा बहन के लिए होम डेकोर

अगर आपकी बहन की शादी हो चुकी है तो उसके घर के लिए कोई खूबसूरत होम डेकोर आइटम दे सकते हैं. फोटो फ्रेम, टेबल लैंप, पौधा, वॉल डेकोर या सजावटी पीस जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं. ऐसा गिफ्ट उसके घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ उसे आपकी याद भी दिलाएगा.

(Photo: Aaj Tak)

किताबों की शौकीन बहन के लिए बुक

अगर बहन को किताबें पढ़ने का शौक है तो उसकी पसंद की किताब एक अच्छा गिफ्ट हो सकती है. आप उसके पसंदीदा विषय के हिसाब से उपन्यास, मोटिवेशनल बुक या कुकिंग बुक चुन सकते हैं.

(Photo: Aaj Tak)

पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम

भाई-बहन की बचपन की यादों को एक फोटो फ्रेम में सजाकर भी गिफ्ट किया जा सकता है. पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम में दोनों की पुरानी तस्वीरों के साथ छोटा सा मैसेज भी लिखवाया जा सकता है. यह एक भावुक और यादगार तोहफा बन सकता है.

स्किनकेयर या सेल्फकेयर किट

अगर आपकी बहन को सेल्फकेयर पसंद है तो उसकी पसंद के हिसाब से स्किनकेयर या ब्यूटी किट दी जा सकती है. गिफ्ट चुनते समय उसकी पसंद का ध्यान रखें और ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो वह रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सके.

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(Photo: Aaj Tak)

बहन के साथ बिताएं क्वालिटी टाइम

रक्षाबंधन पर गिफ्ट का मतलब हमेशा महंगा तोहफा देना नहीं होता. आप बहन को डिनर पर ले जा सकते हैं, साथ में फिल्म देख सकते हैं या उसकी पसंदीदा जगह पर घूमने जा सकते हैं. साथ बिताया गया समय भी उसके लिए खास और यादगार गिफ्ट बन सकता है.