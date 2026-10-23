रजनीकांत की फिल्म ने 8 दिनों में कमाए ₹600 करोड़ से ज्यादा, विजय की 'लियो' को छोड़ा पीछे

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु से लेकर विदेशों तक फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कमाई ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल है कि आखिर 'जेलर 2' ने कितनी कमाई की है और दूसरे हफ्ते के लिए एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है?

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8 दिनों में ₹606 करोड़ की कमाई

फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' ने रिलीज के सिर्फ 8 दिनों में दुनियाभर में ₹606.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने पहले दिन ₹59.70 करोड़, दूसरे दिन ₹37.10 करोड़, तीसरे दिन ₹47.25 करोड़ और चौथे दिन ₹55.85 करोड़ कमाए।

पांचवें दिन फिल्म ने ₹42.35 करोड़, छठे दिन ₹46.80 करोड़, सातवें दिन ₹28.15 करोड़ और आठवें दिन ₹17.15 करोड़ की कमाई की। इस तरह भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ₹334.35 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹391.55 करोड़ रहा। वहीं, विदेशों में फिल्म ने ₹214.50 करोड़ कमाए।

विजय की 'लियो' का रिकॉर्ड टूटा

'जेलर 2' ने थलापति विजय की साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'लियो' को भी पीछे छोड़ दिया है। 'लियो' ने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिनों के दौरान दुनियाभर में ₹605.90 करोड़ कमाए थे। वहीं, रजनीकांत की फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया।

नौवें दिन की एडवांस बुकिंग कैसी रही?

सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे शुक्रवार यानी नौवें दिन के लिए फिल्म के 11,021 शो में 4.44 लाख टिकट बिके। इनकी कुल कीमत ₹7.58 करोड़ रही।

एडवांस बुकिंग में तमिलनाडु से ₹3.32 करोड़, कर्नाटक से ₹1.06 करोड़, तेलंगाना से ₹97.18 लाख, आंध्र प्रदेश से ₹86.66 लाख और केरल से ₹47.50 लाख का कारोबार हुआ।

शहरों में चेन्नई ₹1.42 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद बेंगलुरु ₹84.03 लाख, हैदराबाद ₹55.10 लाख, कोयंबटूर ₹31.65 लाख और कोच्चि ₹15.27 लाख पर रहे।

फिल्म की सफलता की क्या वजह है?

'जेलर 2' की शानदार कमाई के पीछे रजनीकांत की लोकप्रियता, त्योहारों के आसपास रिलीज और जबरदस्त एक्शन को बड़ी वजह माना जा रहा है। फिल्म में कई बड़े कलाकारों और खास कैमियो की मौजूदगी ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा है।

क्या है फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट?

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी रिटायर्ड जेलर 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के आसपास घूमती है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए एक खतरनाक आपराधिक संगठन से भिड़ता है।

फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना, रित्विक और जतिन सरना हैं। वहीं, मोहनलाल, ऋतिक रोशन, विजय सेतुपति, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ और विनायकन कैमियो में नजर आते हैं।