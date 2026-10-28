रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल! 13 दिनों में ₹700 करोड़ के पार पहुंची कमाई

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज के 13 दिन बाद भी फिल्म की कमाई का सिलसिला जारी है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरे हफ्ते में कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में 'जेलर 2' और कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है।

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भारत में ₹450 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

'जेलर 2' ने रिलीज के 13 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹415.65 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई ₹486.50 करोड़ पहुंच गई है।

भाषाओं के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कमाई तमिल वर्जन से हुई है। तमिल में फिल्म ने ₹289.10 करोड़, तेलुगु में ₹78.90 करोड़, हिंदी में ₹41.40 करोड़ और कन्नड़ में ₹6.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।

पहले हफ्ते में कैसी रही कमाई?

'जेलर 2' ने पहले दिन ₹59.70 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने ₹37.10 करोड़, तीसरे दिन ₹47.25 करोड़ और चौथे दिन ₹55.85 करोड़ कमाए।

पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन ₹42.35 करोड़ और छठे दिन ₹46.80 करोड़ रहा। सातवें दिन ₹28.15 करोड़ की कमाई के साथ पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन ₹317.20 करोड़ पहुंच गया।

दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आठवें दिन ₹28.15 करोड़ और नौवें दिन ₹14.50 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इसके बाद दसवें दिन ₹24.15 करोड़ और ग्यारहवें दिन ₹25.70 करोड़ की कमाई हुई। हालांकि, बारहवें दिन कलेक्शन घटकर ₹9.45 करोड़ और तेरहवें दिन ₹7.50 करोड़ रह गया।

विदेशों में भी 'जेलर 2' का जलवा

भारत के अलावा विदेशी बाजारों में भी रजनीकांत की फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है। ग्यारहवें दिन विदेशों से ₹14 करोड़ और बारहवें दिन ₹2.50 करोड़ की कमाई हुई।

फिल्म का कुल ओवरसीज कलेक्शन ₹257.50 करोड़ पहुंच चुका है। भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर 'जेलर 2' ने महज 13 दिनों में दुनियाभर में ₹744 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म

सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसने 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' को पीछे छोड़ दिया है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹576.35 करोड़ रहा है।

इसके अलावा 'जेलर 2' दुनियाभर में ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली कॉलीवुड फिल्म भी बन गई है। इस मामले में फिल्म ने '2.0', 'लियो', पहली 'जेलर' और 'कुली' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।