रजनीकांत की 'Jailer 2' ने तोड़ा बाहुबली का रिकॉर्ड! 750 करोड़ के पार पहुंची कमाई

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने महज 14 दिनों में दुनियाभर में 755.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसमें भारत से 495 करोड़ रुपये और विदेशों से 260.50 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है। खास बात यह है कि फिल्म ने एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली: द बिगिनिंग' के लाइफटाइम घरेलू नेट कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।

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पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल

'जेलर 2' ने रिलीज के पहले दिन भारत में 59.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 70.25 करोड़ रुपये रहा। विदेशी बाजारों की कमाई मिलाकर फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 127.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया।

दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 37.10 करोड़ रुपये नेट कमाए। इसके बाद शुरुआती वीकेंड में भी फिल्म की रफ्तार बनी रही। चौथे दिन फिल्म ने 55.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ पहले वीकेंड में भारत का नेट कलेक्शन 199.90 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 234.25 करोड़ रुपये पहुंच गया।

दूसरे हफ्ते में कैसी रही कमाई?

शानदार शुरुआत के बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। नौवें दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि दसवें दिन कलेक्शन बढ़कर 24.15 करोड़ रुपये हो गया।

बारहवें दिन फिल्म ने 9.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। तेरहवें दिन तक भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 416.45 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 487.45 करोड़ रुपये पहुंच चुका था।

चौदहवें दिन फिल्म ने 6.55 करोड़ रुपये नेट कमाए। इसके बाद भारत में कुल नेट कलेक्शन 423 करोड़ रुपये और दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन 755.50 करोड़ रुपये हो गया।

बाहुबली का रिकॉर्ड भी टूटा

'जेलर 2' ने एसएस राजामौली की 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' को घरेलू नेट कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

Sacnilk के मुताबिक, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' ने अपने पूरे थिएट्रिकल रन में भारत में करीब 418 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। वहीं, 'जेलर 2' का घरेलू नेट कलेक्शन 423 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इतना ही नहीं, फिल्म केरल बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर-मलयालम फिल्म भी बन गई है।

तमिल भाषा में सबसे ज्यादा कमाई

भाषा के हिसाब से देखें तो 'जेलर 2' को सबसे ज्यादा कमाई तमिल वर्जन से हुई है। दिए गए 15 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक, तमिल में फिल्म ने 293.62 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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इसके बाद तेलुगु में 80.31 करोड़ रुपये, हिंदी में 42.67 करोड़ रुपये और कन्नड़ में 6.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया है।

भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रजनीकांत की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और कितने नए रिकॉर्ड बनाती है।