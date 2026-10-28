'टाटा को बर्बाद किया जा रहा है' राहुल गांधी का बड़ा आरोप, नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच किस बात पर छिड़ी जंग?

देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा ग्रुप के अंदर चल रहा विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टाटा ग्रुप की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, टाटा संस के चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करने को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा विवाद क्या है और किसने क्या कहा है।

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राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर क्या आरोप लगाए?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि टाटा ग्रुप को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन देश के बड़े कारोबारी नेता चुप हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टाटा ग्रुप के कामकाज में दखल देने का आरोप भी लगाया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि कारोबारी नेता आखिर कब तक चुप रहेंगे? उन्होंने कहा कि भारतीय कारोबार मोदी और शाह का खिलौना नहीं है। साथ ही उन्होंने इन कथित गलत कामों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की बात कही।

नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच क्या है विवाद?

टाटा ग्रुप में विवाद की एक बड़ी वजह टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति है। चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होगा। उन्हें अगले पांच साल के लिए फिर से चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव का नोएल टाटा विरोध कर रहे हैं।

सोमवार को नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखरन की नियुक्ति का प्रस्ताव तय समय से पहले लाया गया और यह मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं था।

चंद्रशेखरन के समर्थन में किन लोगों ने किया वोट?

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से बोर्ड में शामिल वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसके अलावा अनीता जॉर्ज, हरीश मनवानी और सौरभ अग्रवाल ने भी चंद्रशेखरन के पक्ष में वोट दिया।

नोएल टाटा का कहना है कि टाटा संस के नियमों के मुताबिक, किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से नियुक्त डायरेक्टर्स के समर्थन वाले वोट जरूरी हैं।

टाटा संस की लिस्टिंग पर क्यों नहीं बन रही सहमति?

विवाद की दूसरी बड़ी वजह टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग है। चंद्रशेखरन इस विकल्प पर विचार करना चाहते हैं, जबकि नोएल टाटा इसके खिलाफ हैं।

टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है। पिछले महीने एक इंटरव्यू में नोएल टाटा ने उम्मीद जताई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) कंपनी के साथ मिलकर लिस्टिंग से बचने का रास्ता निकालेगा।

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उनका कहना था कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप के काम करने का वह तरीका बुनियादी रूप से बदल जाएगा, जिसे पिछले 100 साल से अपनाया जा रहा है।